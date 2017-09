Staat in hoger beroep in zaak luchtvervuiling

Het kabinet gaat gewoon door met de versnelling van de plannen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) aan de Tweede Kamer laten weten. Het hoger beroep heeft geen opschortende werking.



Ze wil een nadere uitleg over het verbod om maatregelen te nemen die tot voortgaande of nieuwe overschrijdingen van de grenswaarden zullen leiden.



"Het kabinet heeft zwaarwegende bezwaren tegen deze afwijking van de wettelijk voorgeschreven beoordelingsmethode. Tevens is dit onderdeel van het vonnis voor meerdere uitleg vatbaar en zijn de consequenties daarom moeilijk te overzien," aldus Dijksma. Hierom voelt ze zich genoodzaakt hoger beroep in te stellen tegen dit deel van het vonnis.



Knelpunten

De rechtbank in Den Haag oordeelde begin deze maand in een kort geding dat was aangespannen door Milieudefensie, dat de Staat meer moet doen tegen luchtvervuiling. Het door de Staat opgestelde plan met maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren, voldeed volgens de rechter niet aan de daarvoor in de Europese en Nederlandse regelgeving gestelde eisen.



Dijksma liet daarop weten de plannen te versnellen voor verbetering van de luchtkwaliteit. Ze heeft hierover inmiddels overleg gehad met gemeenten en provincies. Ook heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een actualisatie gemaakt van de locaties waar de luchtkwaliteitsnormen worden overschreden.



De knelpunten in de steden, waar te veel stikstofdioxide in de lucht is, is volgens het RIVM gedaald van 99 naar 74 knelpunten. De meeste bevinden zich in Amsterdam en Rotterdam. Vooral in veehouderijgebieden zit te veel fijnstof in de lucht. Hier is het aantal knelpunten gedaald van 34 naar 29, aldus de laatste cijfers van het RIVM.