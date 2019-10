Staat hoeft Haga Lyceum niet te betalen

Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Beeld ANP

Dat is de uitkomst van een kort geding waarin de Haagse rechtbank vrijdag uitspraak deed. Volgens het vonnis heeft DUO, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie, nog geen besluit genomen op het in augustus ingediende verzoek om extra financiering. Daarom kan betaling nu niet via de rechter worden afgedwongen.

De zaak was aangespannen door het omstreden islamitische lyceum. Directeur-bestuurder Soner Atasoy zei op de zitting van afgelopen maandag dat de school haar deuren zou moeten sluiten als er niet snel ‘aanvullende bekostiging’ zou komen. De school heeft daar recht op vanwege het toegenomen aantal leerlingen.

“Wij vragen niks extra, maar wij moeten onze leraren betalen, anders kunnen ze geen brood kopen bij de bakker,” aldus Atasoy.

Om hoeveel geld het precies gaat, is nog niet duidelijk. Het Haga Lyceum heeft 20 extra docenten aangenomen om circa 170 nieuwe leerlingen te onderwijzen. Maar volgens DUO is die prognose te hoog. Waar het Haga meldde dat er in totaal 360 leerlingen zijn, was bij een controle vorige week sprake van 296 leerlingen. Daar komt bij dat de aanvraag voor de extra gelden volgens de advocaat van het ministerie relatief laat is ingediend. Hij ontkent dat de aanvraag met opzet traag wordt behandeld en weerspreekt ook dat er koppeling wordt gemaakt tussen het overmaken van het geld en het vertrek van schooldirecteur Atasoy.

Vertrek

De uitspraak kan in theorie de laatste zijn die Atasoy meemaakt als directeur. Met een bestuurlijke ‘aanwijzing’ heeft onderwijsminister Arie Slob zijn vertrek gelast. Uiterlijk begin volgende week zal Slob beslissen of hij instemt met een door Atasoy voorgedragen interim-bestuurder, wiens naam nog niet bekend is gemaakt.

Het Haga Lyceum kwam begin dit jaar in opspraak omdat de AIVD en NCTV waarschuwen voor contacten van Atasoy en zijn ook op de school werkzame broer met radicale salafisten. Net voor de zomer verscheen een rapport van de onderwijsinspectie over de school. Daarin staat dat van salafistische lessen geen sprake is. Wel van financieel wanbeheer. Voor Slob was dat aanleiding het vertrek van het bestuur te gelasten.