Staat het Amsterdamse erfpachtstelsel op de tocht?

Het CDA vraagt zich af of door de gerechtelijke uitspraak niet alle berekeningen van WOZ-waardes van woningen op erfpacht op losse schroeven komt te staan.



Raadslid Diederik Boomsma wees er gisteren in schriftelijke vragen op dat hij deze zomer al ernstige twijfels over de berekeningen had geuit. Die zijn gebaseerd op onderzoek uit 1996, gedaan in Noord en Zuidoost.



Het college stelde afgelopen zomer in antwoord op Boomsma dat na de invoering van eeuwigdurende erfpacht nog wordt gestudeerd op het systeem van de waardebepaling van de WOZ voor huizen op erfpacht. Maar de belastingrechter vindt nu dat het oude onderzoek niet meer voldoet en wijst de berekeningen voor de aanslagen van de onroerend zaak­belasting af.



In een beroepsprocedure oordeelde de Amsterdamse rechtbank vorige week dat de gemeente de WOZ-waarde van woningen op erfpacht te hoog inschat. Een huis op erfpacht moet worden getaxeerd alsof het op eigen grond staat, waarna een erfpachtcorrectie volgt.



Volgens de rechter acht de gemeente het waardeverschil tussen eigen grond en erfpacht groter dan gerechtvaardigd is. Door bijvoorbeeld de krapte op de huizenmarkt is het verschil nu veel kleiner. Het gevolg is dat de gemeente bij woningen op erfpacht een verkeerde erfpachtcorrectie hanteert.