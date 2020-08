Staat de boom van het jaar dit keer wél in Amsterdam?

Amsterdam Zuidoost, 3 augustus 2020. De Boom Die Alles Zag. Bijlmerramp monument aan het Nellesteinpad in Zuidoost. foto: Marc Driessen Beeld Marc Driessen

Moeten we het nog hebben over vorig jaar? Misschien beter van niet. Amsterdam leverde toen de iepen langs de Amstel aan als inzending voor de landelijke bomenverkiezing. Dat leek op voorhand een ijzersterke kandidaat, maar na het sluiten van de digitale stembus bleken de iepen slechts 93 stemmen bij elkaar te hebben gesprokkeld. Een fractie van de 9840 stemmen waarmee een monumentale beuk uit Bladel de winst en de titel greep.

Vraag aan de Amsterdamse bomenconsulent Hans Kaljee: wat ging er door je heen? “Het was niet het resultaat waarop we hadden gehoopt. Ik vermoed dat de beeldvorming een belangrijke rol heeft gespeeld. Wij denken bij de iep aan de iepensneeuw, in de rest van het land denken de mensen vooral aan de iepziekte. Daar komt bij dat er in Amsterdam ook niet erg fanatiek wordt gestemd. In andere steden wordt daar veel meer werk van gemaakt.”

Verhaal

Oké, dat zijn verbeterpunten. Het goede nieuws is dat de hoofdstad dit jaar met een prima kandidaat op de proppen komt: de grauwe abeel bij het monument voor de Bijlmerramp, ook wel bekend als de Boom die alles zag. In de komende weken wordt duidelijk of de boom ook namens de provincie naar voren wordt geschoven. Kaljee heeft goede hoop: “Er is een voorkeur voor bomen met een verhaal. Dat heeft deze boom zeker.”

De grauwe abeel stamt uit de beginjaren van de Bijlmer en kreeg na de ramp van 1992 de status van herdenkingsboom en een prominente plek bij het monument. De boom overleefde de crash op de nabijgelegen flats, maar worstelt nu met een parasitaire zwam in de stamvoet. Er is niet veel aan te doen, zegt Kaljee. “We hebben maatregelen getroffen om hem overeind te houden. Dat kan vijf jaar lukken of dertig jaar, maar redden kunnen we de boom niet meer.”

Bij de verkiezing is dat laatste beslist een pluspunt. De resultaten van de afgelopen jaren laten duidelijk zien dat niet alleen een goed verhaal op grote waardering kan rekenen, maar dat hetzelfde geldt voor een beetje bomendrama. In 2018 bijvoorbeeld ging de winst naar de Troeteleik van Ulvenhout, de eik in de berm van de A58 die op het punt stond om te worden omgehakt in verband met de verkeersveiligheid. Veel publiciteit plus grote verontwaardiging: boom van het jaar.

Oude dame

Op die zwakke plekken bij het grote publiek wordt bij de strijd om de boom van het jaar inmiddels genadeloos ingespeeld. Rotterdam gooide vorig jaar hoge ogen met de plataan van de Lijnbaan die het Duitse bombardement overleefde, Middelburg maakte goede sier met de beuk met de moeilijke voeten. Het Limburgse Vlodrop kwam met een stokoude kastanje van meer dan drie eeuwen oud die lokaal bekend staat als de oude dame die alles ziet.

Het goede nieuws is dat kandidaten maar één keer mogen meedoen en deze gluiperige knoesten dus geen concurrentie meer vormen voor onze sympathieke grauwe abeel uit de Bijlmer. Als de boom door de provinciale selectie komt, gaat eind van de maand de stembus open voor de landelijke verkiezing waaraan iedereen mag meedoen. Dan worden ook de elf andere inzendingen bekend. Bomenconsulent Kaljee is optimistisch gestemd over de Amsterdamse kansen.

Dat wil zeggen: waar het gaat om de nationale verkiezing. De winnaar stroomt automatisch door naar de verkiezing van de Europese boom van het jaar, en daar worden van dik hout planken gezaagd. “Daar hebben we weinig te zoeken,” stelt Kaljee. “Je komt dan terecht in het gezelschap van bomen van duizend jaar en ouder. Daarmee vergeleken hebben wij alleen maar bomen in de puberteit. Nee, daar geldt dat meedoen belangrijker is dan winnen.”