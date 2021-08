Spullen uit woningen gestolen na evacuatie bewoners flatbrand

Beeld Shutterstock

Vier mensen hebben aangifte gedaan, maar de politie sluit niet uit dat dit aantal nog oploopt.

“Het lijkt erop alsof iemand misbruik heeft gemaakt van de situatie,” zegt een woordvoerder van de politie. De flat werd donderdag ontruimd nadat er brand was uitgebroken. “Er zijn bij de woningen geen sporen van inbraak gevonden. Mensen die in alle haast moesten vertrekken, hebben misschien hun deur open laten staan, of niet op slot gedaan. Hierdoor konden spullen worden weggenomen.”

De politie noemt het ‘heel triest’ dat de bewoners op deze manier van hun spullen zijn beroofd en is een forensisch onderzoek gestart. De woordvoerder benadrukt dat nog niet duidelijk is hoe lang na de brand de spullen uit de huizen zijn ontvreemd en of alle woningen door dezelfde persoon of personen zijn bezocht.

Bij de brand in de studentenflat raakten vier mensen gewond. De brand is vermoedelijk aangestoken en zou zijn gericht tegen regenboogvlaggen in de flat. Eerder vonden er ook al lhbtq-gerelateerde incidenten plaats.