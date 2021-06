Spreiding over ziekenhuizen lijkt nauwelijks nog nodig door daling coronapatiënten

De incubatiekamer van de covid-afdeling van locatie AMC van het Amsterdam UMC. Beeld Nosh Neneh

In de ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland liggen in totaal nog 37 patiënten op de ic en 53 op de verpleegafdelingen. Eind april waren dat er nog 130 en 286.

In de derde piek plaatste het zenuwcentrum per dag soms wel dertig patiënten buiten de regio over. Patiënten werden in ambulances en Micu’s, een intensive care op wielen, naar ziekenhuizen in het hele land gebracht, van Maastricht tot Groningen. In totaal regelde het zenuwcentrum 2010 overplaatsingen, waarvan een flink deel buiten de regio, namelijk 206 ic-patiënten en 676 patiënten van de verpleegafdelingen. De laatste overplaatsing was op 4 juni.

Het zenuwcentrum helemaal afschaffen gaat nog niet, omdat het onvoorspelbaar is wat het virus in het najaar gaat doen, maar voor nu is het niet meer nodig, zegt Frank Bloemers, coördinator patiëntspreiding van het Roaz in Noord-Holland en Flevoland. “We gaan met ons team in de waakstand.”

Het fair share-principe

Overigens hebben alle ziekenhuizen nog altijd covidpatiënten. “Er zijn wel kleine ziekenhuizen die geen covidpatiënten meer op de ic hebben liggen, maar we werken nog steeds volgens het fair share-principe van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS): ieder ziekenhuis doet zijn deel van de coronazorg. We zijn wel aan het onderzoeken of we dat in de zomer, als er nog minder coronapatiënten zijn, kunnen loslaten.”

Het zou mogelijk efficiënt zijn als enkele ziekenhuizen de covidzorg op zich zouden nemen, zodat je een paar clusters houdt, maar volgens Bloemers is de kans klein dat ziekenhuizen zich daarvoor opwerpen. “Ze willen toch ook de reguliere zorg inhalen en de andere patiënten kunnen helpen.”

Brandhaard

Volgens Bloemers is het samenwerken met ziekenhuizen in andere regio’s in het land de redding geweest voor Amsterdamse en andere zwaarbelaste ziekenhuizen. “Het was hier een brandhaard. We kregen zoveel coronapatiënten binnen op onze spoedeisende hulpen. Als we patiënten niet hadden kunnen overplaatsen naar andere delen van het land, dan waren we in de regio zeker in code zwart terecht gekomen.” Dat lieten volgens Bloemers ook de berekeningen van de LCPS zien. “Onze regio zou in dat geval net als andere regio’s in de randstad volledig zijn overstroomd.”

Dat de covidzorg terugloopt betekent allerminst dat de medewerkers van de ziekenhuizen nu achterover kunnen leunen. Integendeel, zegt Bloemers. Nog steeds zitten zorgverleners ziek en overbelast thuis, er worden weer meer uitgestelde operaties ingepland en in de ziekenhuizen is het aantal slachtoffers van ongelukken ook weer fors toegenomen, zegt Bloemers, die ook als traumachirurg in het Amsterdam UMC werkt. “Met de versoepelingen zie je meteen de trauma’s enorm toenemen. Het schieten, steken, fietsen en autorijden is weer bijna als vanouds opgepakt.”