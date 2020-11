‘Spotter’ en schutter die crimineel Rachid Kotar volgens OM liquideerden, blijven in cel

Onderzoek na de liquidatie. Beeld Michel van Bergen

Allebei de verdachten moeten in de cel blijven, na de eerste inleidende zitting donderdagmiddag.

Kleding en handschoenen met dna

Justitie ziet belangrijk bewijs in (sporen op) kleding en handschoenen die de daders bij de VW Transporter achterlieten waarin ze vluchtten en die ze op een parkeerplaats aan de Buitensingel in Amsterdam in brand staken.

In beide oranje werkhandschoenen die daar zijn gevonden zat aan de binnenkant dna van Jonathan C. (en anderen) en aan de buitenkant bloed van Kotar.

Weigerend wapen

Dat past volgens de recherche in het beeld dat C.’s wapen had geweigerd, waarna hij hem met dat wapen meermaals op zijn hoofd sloeg toen hij op de grond lag naast de gepantserde BMW waarin hij zijn vierjarige zoontje net op de achterbank had geholpen.

De zwarte North Face-jas en spijkerbroek van een van de schutters zou dezelfde zijn als de jas en broek die C. eerder die middag aanhad op de Dam, zoals is te zien op een filmpje op de telefoon van zijn vriendin.

Peilbakens om Kotar te volgen

Saifeddine M. zou bakens onder Kotars BMW hebben geplakt waardoor de moordenaars zijn gangen in kaart konden brengen. Op 11 december zou hij een baken hebben vervangen, op 12 december zou hij het baken kort voor de liquidatie hebben verwijderd, waarna C. en de nog voortvluchtige schutter Kotar opwachtten en vermoordden.

M. is eerder veroordeeld voor betrokkenheid bij de poging crimineel Benaouf A. in oktober 2017 met een gekaapte helikopter te bevrijden uit de gevangenis van Roermond. Zowel eind 2019 als in maart van dit jaar, toen hij voor plofkraken werd gearresteerd, werden peilbakens bij hem gevonden, en twee vuurwapens.

‘Bewijs verre van overweldigend’

Jonathan C.’s advocaat Daniel Fontein wees er op dat kleding zoals hij die droeg veel wordt verkocht, en dat hij de oranje handschoenen ook eerder kan hebben gedragen dan op de dag van de liquidatie. Telefoongegevens en reisbewegingen die justitie bij de liquidatie en de vlucht vindt passen, bewijzen volgens de raadsman niet dat hij daarmee iets te maken had. “Het bewijs is verre van overweldigend.”

‘Herkenning zwak’

Advocaat Louis de Leon van de afwezige Saifeddine M. vroeg de rechtbank om zijn vrijlating omdat de herkenning van de agent zwak was. Die herkende hem op camerabeelden bij Health City vooral aan zijn spitse neus.

Jonathan C. zei de rechtbank dat hij graag naar huis wil om zijn pasgeboren dochtertje te zien, dat hij nog niet in handen heeft gehad.

De rechtbank wees alle verzoeken van de advocaten en C. af.

In februari is een nieuwe inleidende zitting. Wanneer de zaak inhoudelijk kan worden behandeld, is nog onduidelijk.