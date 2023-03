Sportvissen: verbroedering of onnodig dierenleed? De gemeenteraad is verdeeld

Beeld Getty Images

Met een reeks aan wetenschappelijke artikelen probeerde Judith Krom donderdag de gemeenteraad te overtuigen van de pijn die vissen ervaren als ze worden gevangen. Het raadslid van de Partij voor de Dieren verwees onder meer naar het boek Do fish feel pain? van onderzoeker Victoria Braithwaite.

Krom: “Vissen voelen pijn. En pijn is pijn. Als we iemand buiten op straat een hond aan een haak door de bek omhoog zien tillen, dan worden we ook woedend. Waarom wordt er dan verschil gemaakt tussen boven en onder water, terwijl dat verschil er voor een dier niet is?”

De Partij voor de Dieren – die zegt te spreken voor hen die niet kunnen spreken – wil net zoals in 2014 een verbod op sportvissen in Amsterdam. Dat kan gedaan worden door het contract met Amsterdamse Hengelsport Vereniging (AHV) op te zeggen, dat volgend jaar afloopt. Krom: “Wat voor Amsterdam willen we zijn, eentje mét, of zonder onnodig dierenleed?”

Rapporten afleveren

Nathalie van den Berg, bestuurder bij de Amsterdamse Hengelsport Vereniging (AHV), sprak in tijdens de commissievergadering. Namens 15.000 leden vertelde ze dat een breed scala aan mensen, onder wie mindervaliden, jeugd en gepensioneerden, sportvist. Vissen zorgt voor verbroedering, zei ze, en met het stopzetten van het contract worden deze mensen gedupeerd.

Van den Berg wees erop dat sportvissers met groot respect omgaan met vissen. Ze maken gebruik van haakmatten en vissen laten ze – na het nemen van een foto – vrij. Daarnaast trekt de vereniging zo’n 40.000 sportvissers uit heel Europa naar Amsterdam, waardoor de vereniging ook een economische rol speelt.

De AHV werkt sinds 1994 samen met de gemeente, waarin het ook plannen aan stadsdelen aanlevert over de vishoeveelheid in het water. De hengelvereniging besteedt ook aandacht aan de doorzichtbaarheid van het water, de vegetatie en de waterbodem. Sinds 2018 moeten ze hier ook rapporten over afleveren aan de gemeente. Van den Berg: “Het niet verlengen van de pachtovereenkomst zet het beheer van vissen in Amsterdam onder druk.”

Handhaven

Volgens Krom valt dat echter tegen. Ze wees erop dat de AHV in zeven jaar tijd slechts één plan heeft aangeleverd. “En dan ook nog maar alleen aan Nieuw-West. Wat ons betreft kan dit dan ook met gemak worden overgenomen door de gemeente zelf, eventueel in samenwerking met de waterschappen.”

Krom had gehoopt steun te vinden in de raad, maar tevergeefs. Rogier Havelaar (CDA) zei niet voor het eerst dat sportvissen bij Amsterdam hoort en dat de vereniging veel goed doet voor de stad, Kune Burgers (VVD) wees erop dat vissen verbroedert, terwijl Jim Haijen (SP) betwijfelde of het dierenwelzijn door het vangen van vissen in het geding komt. “Al staat het denken nooit stil.”

De coalitiepartijen wilde ook niet inhaken op de plannen van de Partij voor de Dieren. Met name raadsleden Geert Noordzij (PvdA) en Imane Nadif (GroenLinks) waren standvastig: de gemeente heeft geen geld om te handhaven op eventuele illegale vissers en in de begroting is geen ruimte om zelf het waterbeheer over te nemen.

Nog niet het einde

Van een ideologisch debat bleven ze weg, net zoals wethouder Zita Pels (Dierenwelzijn) vooral naar het technische deel keek: “We hebben nu het voordeel dat veel mensen in de stad meekijken en controles hierover uitvoeren. Dat valt weg als we het beheer zelf moeten doen. En dat is nog naast de ecologische taken die ze op zich nemen.”

Pels komt nog voor de zomer met een overzicht van de kosten voor het basisbeheer van een gezonde visstand en het ecologisch waterbeheer, maar voorlopig hoeven sportvissers zich geen zorgen te maken. Al eindigde Krom door te zeggen met een gewijzigd plan te komen – nog voor het moment dat het contract opgezegd of verlengd moet zijn in november.

