Sportvereniging De Meer ontvangt jubileumpenning

De penning werd uitgereikt na afloop van het Meerlennium-voetbaltoernooi.



De sportvereniging werd een eeuw geleden opgericht als de Rooms-Katholieke Watergraafsmeersche Voetbalvereniging (R.K.W.V.) op de stoep van de Middenweg/hoek Wakkerstraat. De naam werd al snel gewijzigd in Sportvereniging De Meer.



Veilig sportklimaat

De sportvereniging telt ongeveer 800 leden. Momenteel zijn er vier meisjes- en tien jongensteams, heeft de club een groepje mini's en biedt de club ook ruimte aan meer dan 400 senioren.



De club heeft veel aandacht voor een veilig sportklimaat: het Voetbalconvenant is ondertekend, er is deelgenomen aan het traject Sportief Coachen van de KNVB en de leiding heeft de cursus In 'Veilige Handen' gevolgd. Omdat Sportvereniging De Meer al meer dan 100 jaar een ontmoetingsplek is voor jong en oud, ontvangt zij de jubileumpenning van Amsterdam.



De Jubileumpenning is voor bedrijven, instellingen, stichtingen en verenigingen, die sinds de oprichting gevestigd zijn in Amsterdam en die 50 jaar (of in een veelvoud van 10 jaar daarboven) of langer bestaan.