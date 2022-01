Sportschoolhouder: als minister Kuipers open mag, mag ik het ook

Sportschooleigenaar Sander Jansen (l) van Performfit in Duivendrecht heeft maandag voor zorgmedewerkers de deuren geopend. Beeld Jean-Pierre Jans

Niet minder dan vijf keer in de week sport ze, normaal. Verpleegkundige Kaylee van Kooij (24) van het BovenIJ-ziekenhuis zit net even uit te blazen. De gewichten waarmee ze haar onderarmen traint, liggen op de grond. “Tijdens de lockdown waren de sportscholen dicht en had ik geen uitlaatklep meer. Ik werd er chagrijnig van, voelde me slap. Hardlopen? Mwah, dat is niet echt iets voor mij.”

Voor Van Kooij is het een zegen dat ze deze middag wel kan sporten bij Performfit in Duivendrecht. “Sporten is goed voor je lichaam; als je fit bent, helpt het je ziektes en ongemak te weerstaan. Ik werk op een covidafdeling, het is belangrijk dat ik sterk en gezond ben; regelmatig sporten helpt me daar enorm bij.”

Afdruipende boa’s

Sportschooleigenaar Sander Jansen is net even weggelopen: bij de voordeur van het gebouw staat hij twee handhavers te woord die op last ‘van de burgemeester’ komen vertellen dat hij de deuren toch echt moet sluiten. “Sportscholen zijn dicht, dat geldt dus ook voor u.” Jansen piekert er niet over. “De nieuwe minister van Volksgezondheid heeft als baas van het Erasmus MC de interne sportzaal opengehouden. Ik doe dat ook. Dus dit mag gewoon.” Waarop de boa’s afdruipen en zeggen dat ze met hun baas gaan overleggen.

Hij heeft nogal wat losgemaakt. Jansen kondigde afgelopen weekend in weerwil van de regelgeving aan zijn sportschool te heropenen. Niet voor iedereen, zegt hij, maar voor mensen die werkzaam zijn in de zorg. En gratis. “Als Ernst Kuipers het mag, met goede redenen, dan mag ik dat ook.”

Het leverde veel reacties op, zegt Jansen. “Er hebben zich al meer dan dertig zorgmedewerkers ingeschreven. Nu komen er her en der sporters binnen, vanavond hebben we een groep van zeker tien mensen. Heel goed: sporten is essentieel, mensen die gezond zijn hebben veel minder kans ernstig ziek te worden van corona. Supergoed dat Ernst Kuipers nu ook inziet dat een sterk lichaam van groot belang is bij het bestrijden van deze pandemie.”

‘Kuipers heeft deur op kier gezet’

De interne fitnessruimte van het Erasmus MC bleek open, terwijl de sportscholen gesloten zijn. Het leidde afgelopen weekeinde her en der tot gefronste wenkbrauwen. Volgens het Rotterdamse ziekenhuis mag dit op grond van een uitzonderingsregel. Opmerkelijk genoeg is die bij de branchevereniging helemaal niet bekend. Een medewerkster van de interne fitnessclub erkende het ‘een beetje vreemd’ te vinden. Maar de sportruimte zou alleen toegankelijk zijn voor medewerkers. En er mogen geen 25 personen naar binnen, maar maximaal acht. “Het ziekenhuis vindt het belangrijk om het eigen personeel fit te houden,’’ legde ze uit.

Het bracht sportschoolhouder Jansen op een idee. Hij zegt met zijn heropening voor zorgmedewerkers ‘in het verlengde van de nieuwe minister’ te handelen. “We stonden als sportschoolsector al bijna twee jaar tegen de wind in te schreeuwen. Kuipers heeft de deur op een kiertje gezet, ik zet nu dankbaar mijn vingers ertussen om de deur open te krijgen.”

Weerstand kweken

Jansen denkt dat er veel meer kan worden gedaan om de pandemie het hoofd te bieden. “We bestrijden corona nu vooral met vaccinaties, maar ik ben ervan overtuigd dat we door die eenzijdige aanpak allerlei mogelijkheden onbenut laten. Kijk op de ic’s: dat zijn mensen met overgewicht, mensen die niet goed voor zichzelf zorgen. Als we hen aan het sporten krijgen en ze laten nadenken over hun voedingspatroon, dan kweken we weerstand. Daarmee ontlast je de zorg ook.”

Hoe het verder gaat, weet Jansen ook niet. De deuren gaat hij sowieso niet sluiten, zegt hij. “Ik ben ook fysiotherapeut, ik mág gewoon doorwerken. Als de handhavers van de gemeente daar een stokje voor steken gaan ze in tegen de wens van de minister. Het lijkt me niet dat dat gaat gebeuren.”