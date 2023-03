Sportschool voor mensen met een beperking Revasport gered van sluiting

Fysiotherapeut en ondernemer Roselien van Enst van Revasport: 'Onze cliënten hebben veel steun aan elkaar vanwege de groepslessen.' Beeld Daphne Lucker

Roselien van Enst (39) is tevreden. De fysiotherapeut en ondernemer richtte Revasport in 2019 op, en ze kan dit jaar in elk geval door. “Daar ben ik heel blij mee, vooral voor onze cliënten. Ze verkeerden lang in onzekerheid. Ze kunnen blijven sporten en zo aan hun herstel werken. Daarbij hebben ze ook steun aan elkaar, omdat we veel groepslessen geven aan mensen die bijvoorbeeld herstellen van hersenaandoeningen.”

De sportschool in de Dr. Jan van Breemenstraat is er voor een select publiek. Het gaat om mensen die vanwege niet-aangeboren hersenletsel, reuma, een dwarslaesie of andere aandoeningen zo beperkt zijn dat een gangbare sportschool niet toereikend is.

Zo is er bijvoorbeeld extra begeleiding nodig om te voorkomen dat mensen van een fitnessapparaat afvallen. Ook geeft Revasport speciale trainingen aan mensen die, bijvoorbeeld vanwege een herseninfarct, grote moeite hebben om basale bewegingen te maken, zoals het reiken naar een kopje in een kast of het instappen in de tram.

Langere openingstijden

Het voortbestaan van Revasport stond eind vorig jaar op losse schroeven, maar dankzij inspanningen van de gemeente en een tegemoetkoming van revalidatiecentrum Reade kan de sportschool door. Niet alleen draagt de gemeente 23.000 euro bij, ook wees die een procesbegeleider aan om de stroeve verstandhouding tussen Revasport en de verhuurder van de sportruimte, Reade, vlot te trekken. Dat resulteerde in een huurverlaging van ruim 30 procent.

Ook wil de gemeente assisteren bij de marketing van Revasport, dat nu een kleine tweehonderd leden heeft. Bij driehonderd leden kan de sportschool de eigen broek ophouden. Per 1 mei verruimt Revasport de openingstijden. Nu is dat vijf dagen per week van 08.00 uur tot 14.00 uur, maar dat wordt verlengd tot 18.00 uur.

Amsterdamse Pluim

Wat wellicht heeft geholpen bij de redding van Revasport is dat het vorig jaar de Amsterdamse Pluim won. Dat is een prijs voor een sportclub die zich onderscheidt voor mensen met een beperking. Cliëntenbelang Amsterdam –een door de gemeente gefinancierde organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking– reikt die prijs jaarlijks uit.