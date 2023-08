Sportschool Splash na 38 jaar failliet: ‘Voor veel mensen is dit een tweede thuis’

Een groepsles bij sportschool Splash. Beeld Jakob Van Vliet

‘Het gaat al enige tijd financieel niet goed met Splash,’ schrijft Robert in de mail aan haar leden. Volgens de eigenaar hebben onverwacht hoge kosten de ‘financiële stabiliteit’ van de sportschool aangetast. Ook de coronapandemie had daar invloed op. ‘De beperkingen, lockdowns en voortdurende onzekerheid hebben geleid tot aanzienlijke vermindering van inkomsten en lidmaatschappen,’ is in de mail te lezen.

“We hadden het al niet makkelijk door steeds meer concurrentie van andere sportscholen, maar sinds de coronatijd was het echt zwaar,” voegt Robert telefonisch toe. “Ik vind het heel erg zonde. De afgelopen dagen waren erg emotioneel.”

Levenswerk

Splash Healthclub werd in 1985 opgericht door Jacob Gelt Dekker. De sportschool begon op de Looiersgracht en stond er in de begintijd om bekend veel homoseksuele leden te hebben. In 1993 werd Theo Robert eigenaar van de sportschool, tot hij in 2017 aan een hersentumor overleed. Zijn vrouw Astrid stond sindsdien aan het roer. ‘Ons team heeft er de afgelopen maanden alles aan gedaan om het tij te keren en het levenswerk van mijn man te continueren. Het is dan ook heel verdrietig dat ik dit nieuws moet brengen,’ is in Roberts mail te lezen.

Een week geleden werd het faillissement uitgesproken, dinsdag sloot Splash definitief de deuren. Docenten van de sportschool kregen het slechte nieuws maandag persoonlijk te horen. “Het voelt bijna alsof er iemand overleden is,” zegt Arthur Gerards, die acht jaar groepslessen gaf aan de Lijnbaansgracht. Volgens hem voelde Splash voor veel mensen ‘als een tweede thuis’.

Familie

“Wat we tegenwoordig inclusief noemen, dat was er bij Splash al vanaf het begin. De combinatie van mensen was hier heel bijzonder en tof. De bodybuilder stond naast iemand met obesitas en daarnaast stonden ‘Johnny en Anita’ die gewoon een beetje wilden sporten. De sfeer was heel goed, iedereen kon er zichzelf zijn. Dat ga je nergens anders meer krijgen.”

Volgens Gerards werd die fijne sfeer onder andere gecreëerd door Astrid – en eerder Theo Robert. “Zij waren de verbindende factor en zorgden ervoor dat Splash als een familie voelde. Ik heb er vrienden voor het leven gemaakt. Na ontmoetingen bij Splash waren er huwelijken en er is zelfs een ‘Splashbaby’. We nemen afscheid van iets wat niet meer zomaar terugkomt.”

Er is nog geen duidelijkheid wat er met lopende lidmaatschappen en tegoeden gaat gebeuren, meldt Robert in de mail. De curator onderzoekt nog of er mogelijkheden zijn voor een doorstart.

