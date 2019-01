Sportschool Fit for Free aansprakelijk voor val bezoeker

Dat heeft de rechtbank donderdag bepaald.



De vrouw viel over een verhoging van 8,9 centimeter waarop fitnessapparatuur was geplaatst. De verhoging was niet goed zichtbaar omdat er geen duidelijk onderscheid in kleur was tussen het donkerkleurige looppad, waarop ze liep, en de eveneens donkerkleurige verhoging.



De vrouw wilde haar zoon, die aan het sporten was bij Fit for Free, gedag zeggen en had van de receptie toegang gekregen om naar binnen te gaan. Dat was op 15 november 2015. Toen zij vanaf het looppad haar zoon wilde benaderen, viel ze recht voorover.



Veiligheidsmaatregelen

De Rechtbank Amsterdam oordeelt dat de aandacht van een bezoeker in een sportschool vooral uitgaat naar de fitnessapparatuur en niet naar een mogelijke verhoging. Daarom stelt de rechter Fit for Free aansprakelijk voor de val. Een bezoeker hoeft niet te verwachten dat in een sportschool een verhoging is geplaatst.



Daarnaast had Fit for Free volgens de rechter op een eenvoudige manier veiligheidsmaatregelen kunnen nemen, door bijvoorbeeld een aluminiumstrip te plaatsen of op de verhoging een andere kleur vloerbedekking te leggen.



Schadevergoeding

Het is voor de rechter niet duidelijk welke schade de vrouw heeft geleden. Daarom hoeft Fit for Free geen schadevergoeding te betalen. Wel moet de sportschool de proceskosten van de vrouw betalen. Die komen uit op ongeveer 6.700 euro.



Fit for Free heeft inmiddels veiligheidsmaatregelen in de betreffende sportschool genomen. Op de rand van de verhoging zijn nu witte aluminiumstrepen bevestigd.