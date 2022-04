Sportraad Amsterdam: stop uitbuiting kinderen via voetbalscholen

Beeld Getty

Het advies Stop de handel in voetbaldromen, dat gebaseerd is op een onderzoek van de Sportraad, de gemeente Amsterdam en de KNVB, trekt harde conclusies: er moet veel veranderen in het amateurvoetbal. De vercommercialisering is doorgeslagen, stelt de raad.

De Amsterdamse Sportraad is bijzonder kritisch op de werkwijze en kwaliteit van commerciële voetbalscholen. Vooral het aanjagen van het idee dat er voor veel kinderen een profcarrière in het verschiet ligt, vindt ze een kwalijke zaak. Volgens de raad treden de scholen op als ‘voorportaal van het profvoetbal’, terwijl veruit de meeste spelertjes dat beoogde niveau nooit bereiken. ‘Het in beweging brengen van kinderen is verworden tot een verdienmodel.’

Rol voor profclubs

Om het amateurvoetbal veiliger te maken, ziet de Sportraad Amsterdam een belangrijke rol weggelegd voor profclubs. Zo zouden zij alle banden met commerciële voetbalscholen moeten verbreken, stelt de raad. Veel profclubs werken juist samen met de scholen. Door de status van de clubs en de dromen van jonge spelers ontstaat er volgens de Sportraad vaak een ‘ongezonde afhankelijkheidsrelatie’. Ook vindt de raad dat profclubs moeten stoppen met het selecteren van spelers op te jonge leeftijd, omdat de prestatiedruk die daarbij komt kijken zorgt voor veel onrust bij ouders, kinderen en teams.

De zorgen over de invloed van commerciële voetbalscholen spelen al langere tijd. Het aantal commerciële voetbalscholen in Nederland is de afgelopen twintig jaar enorm toegenomen: in Amsterdam zijn er zeker 79 actief.

Aan het oprichten van een voetbalschool zijn eigenlijk geen regels verbonden en daarmee ontbreekt ook vrijwel elke vorm van toezicht of controle, schrijft de Sportraad. Scholen met verkeerde intenties of onvoldoende kwaliteit eruit filteren is dus amper mogelijk. De gemeente zou volgens de Sportraad strenger moeten optreden en alleen contact moeten onderhouden met voetbalscholen die voldoen aan de basisvoorwaarden: een registratie bij de Kamer van Koophandel, transparantie over de trainingen, een maximaal tarief en inachtneming van de vereisten voor een veilig sportklimaat.

Verenigingen versterken

Tegelijkertijd ligt er een taak bij de gemeente om de amateurverenigingen te helpen om sterker te worden. Belangrijk daarbij is het faciliteren van een goede ‘trainerspool’, schrijft de Sportraad. Door de hoge tarieven op commerciële scholen kunnen trainers vaak een marktconform salaris verdienen, waar het bij verenigingen bij een vrijwilligersvergoeding blijft. Het opleiden en aantrekken van goede trainers, ‘die niet alleen voetbaltechnisch onderlegd zijn, maar ook in staat zijn een prettige en veilige omgeving te creëren’ maakt verenigingen hopelijk weer aantrekkelijker.

De gemeente heeft aangekondigd naar aanleiding van het onderzoek met een handelingsperspectief te komen.