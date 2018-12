Sportheldenbuurt Zeeburgereiland begint te leven

Het was op een koude avond in januari, bijna een jaar geleden. Sevda Buran (49) verscheen voor de grote zaal van het IJburg College en de ruim 150 aanwezigen gaven haar een staande ovatie. Sevda is geen actrice of sportvrouw. Ze werd als held op de 'MeetUp' van bewoners van de Sportheldenbuurt onthaald, omdat ze de eerste middenstander was die aankondigde in de Sportheldenbuurt een winkel te openen.



Twee maanden later was het zover.