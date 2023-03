Sportgebouw Zeeburgereiland vernoemd naar paralympisch kampioen snowboarden Bibian Mentel

Bibian Mentel-Spee tijdens de Women's Para Snowboard Cross Standing op de Paralympische Winterspelen in 2014. Ze won goud. Beeld Tom Pennington / Getty Images

De naam van het complex wordt nog voor de zomer officieel aangepast naar Sportgebouw Bibian Mentel.

Naast haar uitzonderlijke sportprestaties wordt Mentel geëerd om het opzetten van de Mentelity Foundation. De stichting helpt kinderen en jongvolwassenen met een beperking weer aan het sporten te krijgen.

“Mooi om vandaag op de sterfdag van Bibian de vernoeming bekend te mogen maken,” sprak Edwin Spee, weduwnaar van Bibian Mentel en de directeur van Mentelity Foundation. “In haar naam leeft de stichting voort en zetten we ons in voor gelijke kansen voor iedereen met een lichamelijke uitdaging, waarbij we denken in mogelijkheden en niet in beperkingen. Meedoen is belangrijker dan winnen, het gaat bij sporten ook vooral om samen genieten en samen spelen. Wij zijn heel blij met deze vernoeming in Amsterdam op een plek waar volop samen gesport wordt. Het zou Bibian trots hebben gemaakt.”



Ook Sofyan Mbarki, wethouder Sport en Bewegen, was bij de benoeming aanwezig: “Wij zijn vereerd om Sportgebouw Zeeburgereiland te kunnen vernoemen naar Bibian Mentel. Zij was een topsporter met tal van mooie overwinningen, waaronder Paralympisch goud. Maar daarnaast was Bibian Mentel ook als mens een bron van kracht en inspiratie voor velen. Mooi om juist in de Sportheldenbuurt deze belangrijke sportvrouw te kunnen eren.”

Drievoudig paralympisch kampioen

Na in totaal vijftien maal te zijn gediagnostiseerd met kanker, overleed Mentel op 29 maart 2021 op 48-jarige leeftijd. Met haar dood nam ze afscheid van haar zoon Julian(toen 18 jaar), haar man Edwin Spee en zijn twee dochters uit een eerder huwelijk.

De kanker die zich steeds verder door haar lichaam uitspreidde, was terug te voeren op een tumor in haar been, die in 1999 werd ontdekt bij een blessure als valide snowboarder. Mentel koos destijds voor amputatie, maar dat stopte haar niet te blijven doen waar ze van hield: snowboarden. Op de Paralympische Spelen sleepte ze drie paralympische titels in de wacht en werd ze viervoudig wereldkampioen.

