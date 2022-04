Sporten op een lege maag: zo blijven Amsterdamse moslims fit tijdens de ramadan

Mourad Saber (35): ‘Ik heb stress en ben duffer, dat merk ik ook op werk.’ Beeld Chris en Marjan

Mourad Saber, 35 jaar – Vos Gym, Van Slingelandtstraat

In de eerste week van de ramadan merkt Mourad Saber dat zijn lichaam op het vasten reageert. “Een bepaalde stress, een soort spierpijn en ik ben wat duffer. Dat laatste merk ik ook echt op werk.” Tijdens de vastenmaand verandert Saber zijn ritme. “Ik sta elke nacht rond half vijf op om wat kleins te eten, te drinken, te ontspannen en dan probeer ik ook m’n ochtendgebed te pakken. Omdat het even duurt voordat ik hierna weer in slaap val, begin ik een uurtje later met werken. Ook sport ik op andere tijden. Dat doe ik normaal in de ochtend, maar nu in de avond. Aan het begin van de maand om zes uur, maar later in de maand om zeven uur, omdat we dan pas om negen uur mogen eten. Anders kom ik in de knel.”

Yasmine Bahous (16): ‘Behalve wat dorst na de training, merk ik weinig verschil.' Beeld Chris en Marjan

Yasmine Bahous, 16 jaar – El Otmani Gym, Johan Huizingalaan

Yasmine Bahous is een echte atleet. Af en toe doet ze wat cardio, maar ze is vooral in de ban van kickboksen. Bahous traint vier keer per week bij El Otmani Gym en ze is niet de enige. Er is een grote groep tieners die vier keer per week op de mat staat. Tijdens de ramadan verandert er niets in de sportfrequentie van Bahous, “Ik vind het niet per se zwaarder. Ik merk eigenlijk weinig verschil, alleen dat ik een beetje dorst krijg na de training.”

Mohammed el Bakkali (44): ‘Vanaf week twee wordt het zwaarder, bepaalde stoffen zijn dan op.' Beeld Chris en Marjan

Mohammed el Bakkali, 44 jaar – Voetbalvereniging SDZ, Transformatorweg

Mohammed el Bakkali sport zes dagen per week. Doordeweeks bestaat zijn routine uit fitnessen, hardlopen en fietsen en in de weekenden is hij scheidsrechter bij Voetbalvereniging Samenspel Doet Zegevieren. Over vasten terwijl je blijft sporten zegt hij: “Eerlijk gezegd, de eerste week valt het best mee, omdat je alle vitamines en mineralen nog in je lichaam hebt zitten. Vanaf de tweede week wordt het iets zwaarder, bepaalde stoffen zijn dan gewoon op. Dan is het van: kan ik het volhouden of kan ik het niet volhouden?”

Saïda Fakir (25): ‘Ik pas mijn rensnelheid aan en gebruik lichtere gewichten.' Beeld Chris en Marjan

Saïda Fakir, 25 jaar – Basic Fit Ladies Only, Europaboulevard

Saïda Fakir heeft vijf jaar geleden bewust gekozen voor een ladies-only-sportschool. “Ik voel me comfortabel hier en kan lekker mijn gang gaan. Gemixte sportscholen voelen toch anders.” Ze sport gemiddeld drie à vier keer per week, eet vegan en heeft door te bewegen en bewust te eten de balans in haar leven gevonden. “Tijdens de ramadan pas ik wel wat dingen aan. Op de loopband verminder ik bijvoorbeeld mijn snelheid en bij krachttraining verminder ik het gewicht.”

Zena Bani (23): ‘Ik probeer vroeger te sporten, zodat ik nog energie heb.' Beeld Chris en Marjan

Zena Bani, 23 jaar – Fit For Free, Buikslotermeerplein

Tijdens de ramadan is Zena Bani anders met sport bezig dan normaal. “Ik probeer in de avond bewuster te eten, omdat ik in een korte periode alles binnen moet krijgen. Ik probeer ook vroeger naar de sportschool te gaan, zodat ik nog genoeg energie heb. Het was vandaag de bedoeling om voor zonsopgang nog wat te eten, dat was me ook aangeraden door mijn personal trainer, maar ik hechtte meer waarde aan mijn nachtrust. Ik had gewoon ’s avonds heel goed gegeten en heb de maaltijd deze ochtend geskipt.”

Jamil Standar (17): ‘Het is iets zwaarder nu, maar het went ook wel snel.' Beeld Chris en Marjan

Jamil Standar, 17 jaar – Global Dance Centre, Dalsteindreef (Diemen)

Jamil Standar houdt van bewegen. Hij geeft dancehallles bij Global Dance Centre, volgt daar zelf dancehall- en hiphoplessen en speelt in zijn vrije tijd regelmatig een potje basketbal met vrienden. “Dans is mijn hobby, maar ook mijn werk. Met de ramadan is het natuurlijk iets zwaarder, omdat ik gewend ben de hele dag te eten. Maar het went ook weer snel. Ik eet ’s ochtends wat vroeger en ’s avonds wat later, het valt allemaal wel mee.”