Sportclubs kunnen huisvesting verliezen bij laks optreden racisme

Beeld ANP XTRA

Dat schrijft wethouder Sport Simone Kukenheim in een brief aan de gemeenteraad.

Iedere Amsterdammer moet zich welkom voelen om te sporten, ongeacht afkomst, cultuur of geaardheid. De gemeente gaat daarom met alle sportverenigingen in gesprek over racisme en discriminatie. Uiteindelijk moet er een Amsterdams Sportakkoord komen tussen de gemeente en sportaanbieders, sportbonden, NOC*NSF, kennisinstellingen en andere partners dat de kwaliteit van sport moet verbeteren.

Daarnaast eist de gemeente Amsterdam van (amateur-)verenigingen dat zij alles in het werk te stellen om structureel racisme en discriminatie uit te bannen. Clubs die zich hier niet aan houden en van de gemeente huren kunnen niet meer rekenen op huisvesting.

Iedereen welkom in de sport

Volgens Kukenheim is de investering hard nodig. ‘Een te grote groep Amsterdammers voelt zich nog niet welkom in de sport. Daarnaast stoppen jongeren nu nog vaak na hun 14e jaar met sporten en wordt niet in alle buurten even intensief gesport’.

Sport is niet alleen belangrijk om gezonder en fitter te worden, maar ‘kan ook een doorslaggevende positieve rol spelen bij allerlei vormen van problematiek, zoals afglijden naar crimineel gedrag of eenzaamheid’, aldus de wethouder.

Om te voorkomen dat jongeren afhaken rond hun veertiende, gaat Amsterdam meer inzetten op sporten op straat, zoals straatvoetbal, skaten, basketbal of BMX’en. De gemeente gaat per gebied kijken wat er nodig is om het sportklimaat te verbeteren. Zo zet de gemeente in Zuidoost, Nieuw-West en Noord vooral in op sportdeelname, omdat die in deze stadsdelen achterblijft.

70 procent van de Amsterdammers tussen de 5 en 80 jaar oud sport wekelijks, maar er zijn grote verschillen tussen verschillende groepen en gebieden. Er zijn ongeveer 700 sportverenigingen in Amsterdam. Wel sporten mensen steeds vaker individueel, dus niet in clubverband.