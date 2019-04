Sportclubs in Oost waarschuwen voor straatrovers

De berovingen zijn een terugkerend thema bij de sportverenigingen op sportcomplex Voorland/Middenmeer, maar doorgaans vinden ze in oktober plaats. Dan zijn de dagen kort en fietsers op de Radioweg, een lange, slecht verlichte weg die vanaf het sportpark richting Watergraafsmeer loopt, een makkelijk slachtoffer voor straatroof, zegt Athena-voorzitter Luc Spin.



"Elk jaar is het raak in oktober. Het is vaste prik: we waarschuwen ouders en wachten tot het november/december wordt, dan houdt het weer op. Daarom schrokken we van de beroving afgelopen woensdag, op klaarlichte dag. We hebben wederom ouders en omliggende clubs gewaarschuwd."



Waardevolle spullen

Veel clubs op het sportcomplex hebben inmiddels net als hockeyclub Athena een bericht op hun website gezet. Ze roepen ouders daarin op om hun kinderen niet alleen te laten fietsen. Ook wordt de jeugd geadviseerd geen waardevolle spullen mee te nemen.



De drie jongens van Athena die woensdag beroofd werden, hadden net getraind en waren op weg terug naar huis. Een groepje jongens, niet ouder dan 15 jaar, bedreigde ze met een taser en beroofde ze van hun jas en telefoon.



Filmpje en video

Een van de jongens kon een foto en filmpje maken van de straatrovers. Dat is overhandigd aan de politie, weet Spin. "De politie zit nu boven op de zaak. Afgelopen oktober wisten ze al een paar verdachten aan te houden. Het gaat om steeds dezelfde soort jongens met dezelfde handelswijze en achtergrond."



Spin heeft inmiddels ook aan de bel getrokken bij de gemeente. "De Radioweg is niet veilig. Dit kan zo niet langer. Het is tijd voor camera's."