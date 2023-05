Sportclubs in Amsterdam-Oost waarschuwen voor straatrovers. ‘Het is kiezen: telefoon afgeven of een hoop ellende’

Beeld Rink Hof

“Het was de afgelopen tijd meerdere keren raak,” zegt secretaris Johan Boone van voetbalclub GeuzenMiddenmeer. “Zondagmiddag nog werd een 15-jarige jongen beroofd. Twee jongens op een scooter maakten hem zijn AirPods afhandig, in de Max Planckstraat, net voor het sportpark.”

“Daarom hebben we onze leden en hun ouders gewaarschuwd: fiets niet alleen naar huis, maar in grote groepen of onder begeleiding.”

Ook hockeyclub Athena maakt melding van berovingen in de buurt. De club schrijft op zijn website dat verschillende kinderen afgelopen weekend op straat werden beroofd ‘door jongens op scooters’. Voetbalclub WV-HEDW heeft het in een bericht op de site over ‘jonge gasten op scooters’ die fietsende kinderen klemreden. ‘Onder bedreiging moesten ze iPhones en AirPods afgeven.’

De politie bevestigt dat er afgelopen week meerdere straatroven zijn geweest rondom sportpark Middenmeer. De politie heeft in de omgeving van het sportpark extra toezicht ingesteld en dinsdag werden twee aanhoudingen verricht, aldus een woordvoerder. Er wordt nog bekeken of deze verdachten betrokken zijn bij de straatroven.

Slechte verlichting

De berovingen op en rond het park zijn een terugkerend thema. Mede vanwege de afgelegen ligging, de stilte ’s avonds en slechte verlichting is het sportpark gewild terrein voor straatrovers. “Voor je het weet staan er drie gasten met een scooter om je heen en dan kun je kiezen: telefoon afgeven of een hoop ellende,” aldus Boone.

Ronald Nijsen, voorzitter van WV-HEDW, herkent de problemen, hoewel het deze keer geen leden van zijn club betreft. Volgens hem vinden dit soort incidenten ‘vrijwel jaarlijks’ plaats. “Vier jaar geleden hebben wij met besturen van verschillende clubs al eens aan de bel getrokken bij de gemeente en de politie. We hebben toen in beeld gebracht op welke wegen en paadjes kinderen het minst beschermd zijn.”

Camera’s

Nijsen en de andere clubbestuurders pleitten toen voor het ophangen van camera’s, maar die kwamen er niet. Opnieuw hebben verschillende sportclubs nu een melding gemaakt bij het stadsdeelbestuur en de wijkagent. Nijsen: “Ik wil het liefst dat er camera’s komen. Ten eerste werkt dat hopelijk preventief en ten tweede heb je met die beelden meer in handen om eventueel aangifte te doen.”

De sportclubs adviseren ook overdag alert te zijn, direct 112 te bellen of hulp van omstanders in te roepen bij een verdachte situatie en geen waardevolle spullen mee te nemen. “En we vragen iedereen die slachtoffer is geworden om aangifte te doen zodat we weten waar het gebeurt en wat het signalement van de daders is.”

