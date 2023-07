Sportcentrum Zeeburgereiland wordt vernoemd naar overleden paralympische snowboardster Bibian Mentel

De onthulling van de naam van het sportgebouw op Zeeburgereiland. Beeld Koosje Koolbergen

“Ze was niet alleen een snowboardster van de buitencategorie, ook haar persoonlijkheid was van de buitencategorie,” zei wethouder Sofyan Mbarki (Sport en Bewegen) woensdag. “Haar veerkracht, doorzettingsvermogen en creativiteit zijn een voorbeeld voor velen. Ik sluit me aan bij de woorden van Bibian: meedoen is belangrijker dan winnen. Sporten verbindt. Met deze vernoeming eren we Bibian Mentel.”

Met een druk op een rode knop onthulde de wethouder met de moeder en de zoon van de paralympische snowboardster de naam op de voorkant van het sportcentrum in de Foekje Dillemastraat in de sportheldenbuurt op Zeeburg.

Erkenning

Van binnen is het ruim en modern opgezet, er zijn verschillende sporthallen en één grote gymzaal. Er zit onder andere een korfbalclub en kinderen kunnen er allerlei zaalsporten doen, zoals basketbal, voetbal en turnen. “Dit gebouw houdt haar herinnering als één van de meest optimistische en invloedrijke sportsters in stand,” aldus Mbarki. “Het is natuurlijk extra speciaal dat dit in de sportheldenbuurt gebeurt. En het is voor ons ook belangrijk om juist vrouwelijke sporters de erkenning te geven die ze verdienen.”

In de hal van het sportcentrum hangt een eregalerij met sporthelden waarnaar straten in de buurt op Zeeburgereiland zijn vernoemd. Er hangt ook een portret van Mentel die zevenvoudig Nederlands kampioen en drievoudig paralympisch wereldkampioen snowboarden was.

“De droom van Bibian was dat alle kinderen, ongeacht hun lichamelijke uitdagingen, samen konden spelen,” vertelt Edwin Spee, Mentels echtgenoot en directeur van de Bibian Mentel Foundation. “Iedereen moest gelijk zijn. Doordat nu haar naam op het gebouw staat, houden we die legacy in leven.”

Gelijke kansen

De stichting, opgericht door Bibian Mentel, organiseert allerlei sportactiviteiten voor kinderen met en zonder beperking, zoals snowboarden, suppen en surfen. Zo wil de stichting gelijke kansen creëren voor kinderen met een beperking en sporten voor iedereen toegankelijk maken. “Toen ik hier kwam aanlopen, kreeg ik kippenvel,” zegt Spee. “We gaan in overleg met de gemeente kijken hoe we ook hier sportactiviteiten kunnen organiseren voor kinderen met en zonder beperking, om samen te spelen. Ik zie hier heel veel kansen.”

Ook Mentels moeder, Maude Meijlink, vindt het fijn dat het gebouw naar haar dochter is vernoemd. “Ik ben heel geroerd, dit is precies waar ze voor gevochten heeft. Iedereen moet gewoon gelukkig kunnen zijn en met een beetje hulp kan dat ook.”