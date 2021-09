Sportcentrum van Reade sluit pas als er een ‘goed alternatief’ is

Reade is behalve een revalidatiecentrum ook een sportcentrum voor mensen met een fysieke beperking. Beeld Getty Images

Voor veel sporters kwam het nieuws begin deze zomervakantie als een schok: hun sportschool Reade zou per 4 oktober gaan sluiten. Reade is een expertisecentrum gericht om mensen na hun revalidatie weer goed in de eigen omgeving te laten functioneren. Maar het is ook een sportcentrum voor veel mensen met een fysieke beperking.

Eerder zei Peter Robben (61), sportbegeleider bij Reade, al tegen Het Parool dat hij vreest dat veel klanten bij sluiting geen goede andere sportschool kunnen vinden om te bewegen. “Het is vrij uniek dat ons sportcentrum aangepast is op beperkingen. Ik kom uit de revalidatiezorg en weet welke begeleiding mensen nodig hebben. Zo ideaal als hier zal je het nergens hebben.”

Wethouder Simone Kukenheim noemt het dan ook ‘zorgelijk’ dat de commerciële tak van het revalidatiecentrum gaat sluiten. “Zorg voor chronisch zieken is een prioriteit. Het is gek als we dit niet kunnen oplossen.” De wethouder zei daarom donderdag dat ze erop inzet dat Reade niet zal sluiten voordat er een ‘goed alternatief’ is.

Niet rendabel

Kukenheim gaf aan dat Reade de commerciële sportaanbiedingen moet sluiten omdat het het financieel niet rendabel is. Bij revalidanten krijgt Reade bijvoorbeeld een bijdrage van zorgverzekeraars, terwijl dit niet geldt voor de ‘commerciële sporters’ die er komen. Kukenheim: “Na de revalidatie is het eigenlijk ‘gewoon’ sporten, maar wel vaak met begeleiding en met instrumenten voor specifieke aanpassingen. Reade heeft gezegd dit niet meer te kunnen betalen.”

Reade zou volgens de wethouder zelf ook willen doorgaan met het commerciële sportcentra. De gemeente kijkt de komende periode samen met het revalidatiecentrum wat er mogelijk is.