Sportcentrum van Reade sluit: ‘Enige plek waar je met een beperking kan sporten’

Beeld Dingena Mol

Na zeven maanden intern revalideren van een incomplete dwarslaesie, moest Annebel Venmans (71) op eigen houtje verder. De behandeling was voorbij, maar ze moest wel veel blijven sporten met specifieke oefeningen. Haar oude sportschool ‘durfde het niet aan’ om haar daarin te begeleiden, dus kwam ze terecht bij het sportcentrum van Reade, waar ze ook revalideert. Daar kunnen mensen na revalidatie blijven sporten als ze nog niet klaar zijn voor een reguliere sportschool.

Een verademing, vond Venmans. “Ik voel me daar veilig. Er is totaal geen schaamte: iedereen heeft wel wat. Ik kan maar heel langzaam naar de grond komen, en als ik eenmaal op mijn matje zit, sta ik op een rare manier op. Niemand die daar gek van opkijkt, wél mensen die een hand uitsteken of mijn matje voor me oprapen.” Bovendien zijn de sportbegeleiders bij Reade gespecialiseerd in revalidatie- of reumazorg. “Ze kennen onze voorgeschiedenis en weten hoe het is als je niet alles van je lichaam kunt gebruiken. Als een oefening niet lukt, hebben ze een arsenaal aan alternatieven, aangepast aan je beperking.”

Sportloket

Per 4 oktober stopt dat. Reade, expertisecentrum op het gebied van reumatologie en revalidatiegeneeskunde, is erop gericht mensen na hun revalidatie weer goed in de eigen omgeving te laten functioneren, zegt revalidatiemanager Daan van Duin. Slechts een klein deel van de revalidanten stroomt door naar het sportcentrum, dat maakt het ‘onlogisch’ om het te blijven aanbieden. “Hiermee stoppen, stelt ons in de gelegenheid onze expertise breder beschikbaar te stellen.”

Bijvoorbeeld met een sportloket, van waaruit álle revalidanten bij een geschikte sportlocatie geplaatst kunnen worden. “We kijken naar het sport- en beweegaanbod in de eigen woonomgeving. Drie jaar geleden was dat zeer beperkt, maar de ontwikkelingen gaan hard - er zijn nu zeker tweehonderd aanbieders voor deze doelgroep in regio Amsterdam.” Ook onderzoekt Thomas Jansen, hoogleraar revalidatieonderzoek bij de VU en Reade, hoe aangepast sporten naar een hoger niveau getild kan worden. Hij doet dat binnen het Centrum voor Aangepast Sporten Amsterdam.

Niet alle commerciële klanten zijn er gerust op. Volgens Sharis Coppens (44) is dit de enige sportschool waar je zorgeloos kunt sporten met een beperking. Ze zat bij Reade voor hartrevalidatie en begon van daaruit bij het sportcentrum. Ze gaat meerdere keren per week, om aan haar herstel te blijven werken. “In een klasje van de Basic Fit kan ik niet meekomen.”

Ook Peter Robben (61), sportbegeleider bij Reade, vreest dat zijn klanten geen passend alternatief kunnen vinden. “Het is vrij uniek dat ons sportcentrum aangepast is op beperkingen. Er zijn invalidetoiletten, de parkeergarage is erop ingericht en de medewerkers zijn erin gespecialiseerd. Ik kom uit de revalidatiezorg en weet welke begeleiding mensen nodig hebben. Zo ideaal als hier zal je het nergens hebben.”

Yoga op een stoel

Dat denkt Yolanda Walstra (54) ook. Veertien jaar geleden werd ze gediagnosticeerd met reuma. Haar diagnose betekent dat ze haar hele leven moet blijven sporten. Niet om sterker te worden, maar om niet zwakker te worden. Om te zorgen dat haar rug en heupen niet vast gaan zitten. “Bij reguliere sportscholen gaat alles om beter worden. Ik wil gewoon blijven zoals ik ben.” Ze komt er twee of drie keer in de week. “Ik voel me hier thuis. Ik ben niet anders, we zijn met z’n allen chronisch ziek.”

Annebel Venmans is vast op zoek gegaan naar alternatieven. “Ik kwam uit bij yoga op een stoel, daar heb ik geen zin in.” Ook de bereikbaarheid speelt mee voor haar. Met het ov is lastig, omdat haar linkerbeen niet functioneert. Ze kan wel in een automaat rijden. “Maar dan moet er genoeg parkeergelegenheid zijn voor invalide mensen.”

Ook Walstra heeft nog geen vervanging. “Ik ben uren bezig geweest om iets te vinden. Dan kom ik uit bij pilates, dat is meer iets voor lange, slanke dames die hun been in hun nek kunnen leggen.”

Van Duin benadrukt dat zelfstandig op zoek gaan inderdaad lastig is, maar is ervan overtuigd dat het met de hulp van Reade voor iedere klant zal lukken. Bovendien gloort er enige hoop: hij hoopt dat een andere aanbieder het sportcentrum op dezelfde locatie overneemt, waarbij de expertise van Reade kan blijven worden ingezet. De huidige klanten kunnen dan bij elkaar blijven. “Daar zijn alle inspanningen op gericht.”