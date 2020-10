Sportcafés boos om sluiting: ‘Het is een scheef beleid’

Beeld ANP

Op 28 september maakten premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge bekend dat sportkantines vanaf de volgende dag dicht moesten. Sportcafés die in of aan sporthallen zitten, werden door veel Veiligheidsregio’s ook gesloten. Maar volgens de sportcafés zijn er grote verschillen tussen hen en de sportkantines. Zo draaien zij niet op vrijwilligers en hebben zij een volledige horecavergunning, zoals ieder ander café.

Rob Mueller van sportcafé Zuid in Sporthallen Zuid ziet de sluiting van zijn zaak met lede ogen aan. “Ik zie hier groepen van vier of vijf personen met de auto aankomen om te sporten. Na het sporten gaan ze dan naar de kleedkamer om met elkaar te douchen en als ze dan bij mij een drankje willen doen, dan mag dat niet. Terwijl ik alles heb ingericht zodat iedereen 1,5 meter afstand kan houden en registreer. Het is een scheef beleid.”

Huur loopt door

Sinds Mueller dicht is, vindt hij in de prullenbakken lege flessen drank en bierblikjes. “Ze drinken nu een biertje of wat anders na de wedstrijd in de kleedkamer.” Dat zijn huur gewoon duurloopt, snapt hij ook niet. “Ik heb een contract bij Heineken en die huren mijn caféruimte weer van de gemeente. Tot nu toe heeft de gemeente de factuur voor de huur gewoon iedere maand gestuurd. Als de gemeente ons sluit, dan moeten zij ook geen huur vragen.”

Ook Pauline Blom van sportcafé de Bullen uit Ouder-Amstel, dat onder veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland valt, heeft de deuren moeten sluiten. “Ik dacht eigenlijk dat ik open mocht blijven, omdat ik een horecavergunning heb. Om nog een beetje geld te verdienen maak ik nu afhaalmaaltijden klaar.”

Blom vindt de sluiting van haar zaak ‘onzin’. “Na het sporten gaan ze nu naar de kroeg tien meter verderop, terwijl ik dezelfde horecavergunning heb. Dat vind ik dubbel.” Wel hoeft ze al vanaf maart geen pacht te betalen aan de gemeente Ouder-Amstel. “Dat vind ik wel netjes.”

Dirk van Vugt van Sportcafé van Hogendorp in de gelijknamig hal in West moet de pacht doorbetalen terwijl zijn zaak gesloten is door de gemeente. “Ik heb al een tijd geleden een verzoek neergelegd bij de gemeente om de pacht op te schorten, maar ik krijg weinig respons van hun kant.”

Ook sportcafé De Remise van Coen en Dennis Kollen in de sporthal in Landsmeer is op last van veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland gesloten. Dennis: “Het is raar dat wij gesloten worden. Ik heb een volledige horecavergunning, maar wordt nu op één hoop gegooid met sportkantines. Maar wij werken met commerciële mensen, niet met vrijwilligers. Alles is bij ons erop ingericht om voldoende afstand tussen bezoekers te houden.”

Onrust

Dennis Kollen is ook beheerder van de sporthal in Landsmeer en treft daar regelmatig teams aan met drank in de kleedkamers. “Als politieagent loop ik mensen met drank uit de kleedkamers te halen. Dan heb ik liever de controle binnen in mijn sportcafé. Dat is voor de veiligheid beter, want dit geeft onrust.”

In een reactie verwijst de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland naar de landelijke maatregelen die zijn genomen en waarin sportkantines dicht moeten. De veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, waar Landsmeer onder valt, laat weten dat het landelijk verboden is bij sport- en finessgelegenheden een eet- en drinkgelegenheid geopend te houden voor publiek’. ‘Op basis daarvan heeft de voorzitter van de Veilgheidsregio besloten om de eet- en drinkgelegenheden te sluiten.’