Sportbonden: te weinig ruimte voor sportvelden door nieuwe wijk Schinkelkwartier

V.l.n.r.: Ageeth Telleman (voorzitter Sportraad Amsterdam), Rob van der Vecht (voorzitter handbalvereniging Westside), Erik Poel (directeur tennisbond), Hans Schelling (KNVB), Erik Gerritsen (directeur hockeybond). Beeld Nina Schollaardt

“We maken ons zorgen dat de fouten die in het verleden bij de aanleg van IJburg gemaakt zijn, herhaald worden,” zegt Ageeth Telleman, voorzitter van de Sportraad Amsterdam, tegen de verzamelde bestuurders en pers bij handbalvereniging Westsite op sportpark Riekerhaven.

Westsite is de laatste overgebleven sportvereniging op het sportpark. Vroeger zaten er meerdere sportclubs en zelfs een districtskantoor van de KNVB. Als het aan de Sportraad ligt, komt die tijd weer terug.

De gemeente heeft namelijk grootse plannen in de omgeving van het gewezen sportpark. Aan de andere kant van de A10 zullen in de nieuwe wijk Schinkelkwartier 11.000 woningen verrijzen en woensdag werd bekend dat om de hoek op de plek van Sporthallen Zuid ook nog eens 550 huizen moeten komen. In de plannen van de gemeente wordt volgens de Sportraad echter te weinig rekening gehouden met ruimte voor sportvelden.

Sportnorm

“We hebben samen met de gemeente de sportnorm ontwikkeld voor nieuwe woonwijken (vijf tot negen vierkante meter per woning voor sport), maar je ziet dat het aantal benodigde vierkante meters ver achterblijft in de plannen voor het Schinkelkwartier,” aldus Telleman.

De Sportraad en sportbonden willen een herhaling van de fouten voorkomen die in het verleden bij de aanleg van IJburg zijn gemaakt. Bij de ontwikkeling van de wijk werd te weinig ruimte voor sportvelden ingetekend. Bij de voetbal- en hockeyclub op IJburg is dat tot op de dag van vandaag merkbaar. Er zijn lange wachtlijsten, omdat de capaciteit van de velden ontoereikend is.

In de plannen voor het Schinkelkwartier is nu één hectare voor sport ingetekend, waar er volgens de sportnorm bijna vijf nodig zijn. Volgens Hans Schelling van de KNVB zet de gemeente voor de nieuwe wijk in op bestaande sportclubs, maar wringt daar juist de schoen. “Je zit hier op steenworp afstand van Zuid, maar daar zitten de clubs al vol. En als je richting Nieuw-West kijkt, is er ook weinig capaciteit over. Als er straks 11.000 woningen staan, moet er extra ruimte voor sport bijkomen.”

Hogere contributie

Erik Poel, directeur van de tennisbond, zegt dat Amsterdam al 100 tennisbanen tekort komt om aan de vraag te voldoen, maar dat het aantal banen blijft afnemen. “De contributie gaat daardoor omhoog en dat is zorgelijk. Met de nieuwe plannen nemen die zorgen alleen maar toe. Amsterdam gaat er prat op dat ze dol zijn op sport, maar die woorden moeten omgezet worden in daden.”

De zorgen worden ook gedeeld door Erik Gerritsen van de hockeybond, al zegt hij dat de gemeente met de aanleg van hockeyvelden een ‘inhaalslag’ heeft gemaakt. “Maar als je straks 11.000 huizen neerzet zonder hockeyvelden, wordt dat teniet gedaan.”

Volgens de sportbonden zal er snel wat moeten veranderen in de plannen voor het Schinkelkwartier, want volgens hun kunnen wijken niet floreren zonder sportverenigingen. Telleman: “En als een wijk er eenmaal ligt, wordt het een stuk ingewikkelder om nog sportvelden te realiseren.”