Spoorloze verdachte in heli-zaak speelde belangrijke rol

Dat zei officier van justitie Caroline Cnossen woensdagochtend op een inleidende zitting in de zaak tegen de medeverdachten.



Abdelghafour L. kwam in beeld door de verklaringen van de Colombiaanse piloot Alvaro G.B. (55), die de helikopter had moeten besturen.



G.B. zegt eind september met L. te hebben gesproken. Die deed zich voor als een Spanjaard genaamd Mohamed en zei met Benaouf A. bevriend te zijn.



L. is de neef van de 30-jarige Fransman die op 11 oktober op de vlucht werd doodgeschoten door een arrestatieteam.



Getipt

Abdelghafour L zou zijn neef naar Roermond hebben gebracht, waar hij moest wachten op de helikopter met daarin A. nadat hij zou zijn bevrijd.



De Amsterdamse recherche was getipt over de plannen en een groot deel van de verdachten kon meteen die dag worden gearresteerd.



Benaouf A. wordt gezien als een spil in de al sinds 2012 slepende Amsterdamse onderwereldvete die inmiddels tientallen veelal jonge criminelen het leven heeft gekost. Hij zit sinds het ontsnappingsplan in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.