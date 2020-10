Spoor liquidatie advocaat Derk Wiersum leidt naar Utrecht

Rechtbanktekening van verdachten Anouar Taghi, Moreno B., Giërmo B. en hun advocaten. Beeld ANP

Het onderzoek richtte zich woensdag op de omgeving van de Tamboersdijk in Utrecht. Volgens de politie zou daar na de moord op Wiersum een belangrijke ontmoeting hebben plaatsgevonden.



“Door tactisch en technisch onderzoek is gebleken dat de uitvoerders op de dag van de moord anderen naar de Tamboersdijk hebben gestuurd,” laat een woordvoerder van de politie desgevraagd weten. “We weten wie dat zijn, maar die geven geen volledige openheid van zaken. We zoeken nu antwoord op de vraag wat hier is gebeurd, met wie ze een ontmoeting hebben gehad of dat ze bij iemand thuis zijn geweest. Het lijkt er sterk op dat dit verband houdt met de moord.”

Geldoverdracht

Het vermoeden bestaat dat op deze plek vertegenwoordigers van de moordenaars een geldbedrag hebben aangenomen van vertegenwoordigers van de opdrachtgever voor de moord. “Het lijkt een waarschijnlijk scenario, en om die reden sluit het onderzoeksteam dat ook niet uit,” reageert de politiewoordvoerder. Om wat voor geldbedrag het gaat, is niet duidelijk.

Derk Wiersum werd op 18 september vorig jaar bij zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B., die in het liquidatieproces Marengo belangrijke verklaringen heeft afgelegd over de organisatie van Ridouan Taghi. Het OM ziet in hem ook de opdrachtgever voor de moord op Wiersum, maar heeft daarvoor vooralsnog geen bewijs. Volgens het OM heeft Anouar Taghi (een volle neef) auto’s geleverd aan Moreno B. en Giërmo B., die volgens het OM de uitvoerders zijn van de moord op Wiersum.