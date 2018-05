Spookrijder aangehouden na achtervolging op hoge snelheid

Het Verkeers Handhaving Team hield vrijdagavond een snelheidscontrole aan de Cornelis Douwesweg in Noord, toen een 33-jarige motorrijder en een passagier met een snelheid van 128 kilometer per uur voorbij schoten. De toegestane maximale snelheid op de Cor. Douwesweg is 50 kilometer per uur.



Nog voordat de politie de snelheidsduivel kon aanhouden maakte hij rechtsomkeert en reed met hoge snelheid tegen het verkeer in.



Na een korte achtervolging werd de bestuurder stilstaand achter een electriciteitshuisje aangetroffen. Waarschijnlijk probeerde hij zich te verstoppen.



Zijn rijbewijs werd direct ingevorderd en ook de motor is in beslag genomen.