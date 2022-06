Sponsordeal met gokbedrijf levert Ajax weinig gejuich op

De verslavingszorg waarschuwt al maanden voor de risico’s van de nieuwe gokwet en de gemiddelde Nederlander is ‘geinige gokreclame’-moe. Toch sloot Ajax dinsdag een sponsordeal met gokbedrijf Unibet. Voor de fans weinig reden om enthousiast te zijn. ‘Ga je schamen.’

‘Ik vind zo’n deal verschrikkelijk,” zegt Raymond Aronds (68), die veertig jaar gokverslaafd was. Volgens Aronds, nu voorzitter van Slicks, het ‘ervaringsdeskundig expertisecentrum kansspelen’, draagt de sponsordeal bij aan de normalisatie van gokken.

Juist normalisatie zorgde er 45 jaar geleden voor dat hij begon. “Mijn verslaafde vader nam me als kind mee naar arcadehallen. Ik kon er úren spelen. Toen ik een jaar of twaalf was ging mijn vader naar het casino en moest ik op zijn auto passen. Voor mij was dit een normaal proces. De stap om zelf te beginnen was daardoor klein. Ik wist niet dat het kwaad kon.”

Aronds trekt de vergelijking met nu. “De reclames laten het lijken alsof gokken normaal is. Je ziet het gevaar niet. Met open ogen loop je in de val.”

Gokreclames

De dinsdag bekendgemaakte overeenkomst komt niet uit de lucht vallen. Sinds 1 oktober is het in Nederland mogelijk om legaal te gokken bij verschillende online aanbieders. Een stortvloed aan reclames volgde, met opvallend vaak oud-voetballers in de hoofdrol. Zo ontkomt de tv-kijker niet meer aan de matige acteerkwaliteiten van onder anderen oud-Ajacieden Wesley Sneijder en Sjaak Swart. In plaats van – bijvoorbeeld – een aanmoediging om meer te bewegen, roepen ze op om te gokken.

Gokreclames

Sinds ook de Tweede Kamer irritatie over de reclames aan de dag heeft gelegd, worden de regels langzaamaan strenger. Op dit moment mogen alleen actieve voetballers niet in gokreclames verschijnen, vanaf 30 juni moeten ook andere rolmodellen – zoals oud-spelers – hun geld op een andere manier verdienen. Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) werkt intussen aan een wettelijk verbod op ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen. Het voorstel zou deze zomer af moeten zijn.

Toch schudde Menno Geelen, commercieel directeur van Ajax, dinsdag trots de hand van Lennart Kessels, general manager van Unibet Nederland. Hoe lucratief de deal is, wil Ajax niet vertellen; voor de fans nog minder reden om enthousiast te zijn, blijkt op sociale media. Daar gaan de reacties van ‘jammer’ via ‘schandalig’ naar ‘ga je schamen’.

Artikel gaat verder onder de tweet.

Risico’s

Ook Floor van Bakkum, preventiemanager bij verslavingszorginstelling Jellinek, is er allesbehalve blij mee. “Wij vinden dat gokken niet gepromoot moet worden en met deze deal wordt een groot publiek bereikt. Zo krijgen mensen een positief gevoel bij gokken. Vooral kinderen en jongeren zijn daar gevoelig voor. Zij kijken tegen die voetballers op en dat terwijl juist zij de risico’s van gokken nog niet goed kunnen inschatten.”

Bij de aankondiging legt Ajax deze risico’s niet helemaal naast zich neer. ‘Naast een commercieel partnership gaan Ajax en Unibet zich inzetten voor maatschappelijke projecten. Onder meer op het vlak van preventie van matchfixing, mentale gezondheid en verantwoord spelen,’ is op de site te lezen. Oud-gokverslaafde Aronds moet er hardop om lachen. “Geloof je het zelf? Je zegt toch ook niet ‘verantwoord cocaïne snuiven’? Alleen al in dit woordgebruik zit misleiding.”

Artikel gaat verder onder de tweet.

We gaan namens Smirnoff alcoholisme aanpakken.



Onze sponsor kalasjnikov wil de gevolgen van schietpartijen bespreekbaar maken.



We willen met Shell de Noordpool duurzaam bevaarbaar maken



Ach ach @AFCAjax pic.twitter.com/C4HyhXn09v — Lodewijk Asscher (@LodewijkA) 21 juni 2022

Maatschappelijk kant

Hugo Gruijters, docent sportbusiness op de Fontys Hogeschool in Tilburg, ziet wel iets positiefs in de maatschappelijke projecten die Ajax aankondigt. “Ik vind dat Ajax het tot nu toe het best aanpakt. Bijna alle betaaldvoetbalclubs in Nederland hebben een gokbedrijf als sponsor en niemand nam tot nu toe veel ruimte om ook de maatschappelijke kant te belichten. Ajax zou de plannen wel concreter kunnen maken en moet ze ook nog waarmaken, maar het begin is er.”

De negatieve reacties van fans zullen bij het grote publiek niet snel voor imagoschade zorgen, denkt Gruijters. “Ik zie meer beweging in de politiek. Als dit zo doorgaat zouden de regels weleens strenger kunnen worden of zulke sponsordeals zelfs verboden.”

De sportmarketeer vindt het geen verkeerde keus van Ajax, mits aan preventie wordt gedaan. “Als de club tot de top van Europa wil horen, past daar een bepaalde begroting bij. Zonder geld tel je niet mee.”

Ook Van Bakkum van Jellinek begrijpt dat voetbalclubs het geld nodig hebben. “Maar er zou met de overheid gekeken moeten worden of er geen gezonder financieringssysteem is. Ik roep de sport op eens een sponsor te zoeken die géén gevaar vormt voor de volksgezondheid.”

Reactie Ajax “Ajax wilde alleen in zee gaan met een grote, betrouwbare partij met het beste product en de beste aanpak op het vlak van verantwoord spelen. Dat is Unibet,” laat een woordvoerder van Ajax weten. De club vindt het jammer dat fans negatief op de overeenkomst reageren. “Maar we wisten dat er zulke reacties konden komen.” De woordvoerder benadrukt dat Unibet ‘ook bezig is’ met ‘het negatieve gedeelte’. “Zo bouwt het gokbedrijf sinds 2012 aan een algoritme dat gedrag van spelers moet monitoren. Daarmee kan vroegtijdig worden ingegrepen wanneer schadelijk gedrag gedetecteerd wordt.” Hoe de projecten die Ajax en Unibet hebben aangekondigd eruit komen te zien, wordt nog onderzocht.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: