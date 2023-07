Spoedpolikliniek OLVG succesvol: binnen drie kwartier geholpen (in plaats van drie uur in de wachtkamer hangen)

OLVG-West. Beeld Dingena Mol

Stel: je valt van de fiets en je pols doet pijn. Veel pijn. Het bloed gutst niet en er steekt geen bot uit, maar waarschijnlijk is er wel iets gebroken. De huisarts stuurt je naar de spoedeisende hulp (SEH), of je gaat op eigen initiatief met de taxi of de tram.

Als je geluk hebt, ben je daar meteen aan de beurt. Maar vaak duurt het uren. Immers: patiënten met hartaanvallen, slagaderlijke bloedingen of zware hersenletsels gaan vanwege levensgevaar voor. “De gemiddelde duur van een bezoek aan een spoedeisende hulp in Amsterdam is daarom drie uur,” zegt spoedeisendehulparts Michiel Gorzeman van het OLVG. Soms wachten patiënten wel vijf uur.

Die wachttijd doet niemand goed. De lijdende patiënten balen, maar ook de artsen vinden het vervelend om urenlang nee te verkopen. Dat is ook niet goed voor de sfeer; het leidt zelfs weleens tot agressie.

“De spoedpolikliniek biedt een oplossing voor het probleem met wachttijden,” zegt Bram den Dekker, physician assistant bij OLVG. Net als een arts en een verpleegkundig specialist mag de physician assistant de eerste triage uitvoeren: welke patiënt is acuter dan de andere?

“Met die waarschijnlijke polsbreuk kom je in aanmerking voor een afspraak op de spoedpolikliniek,” zegt Den Dekker. “Dat betekent dat je huisarts een afspraak voor je kan maken. Of als je op de spoedeisende hulp binnenloopt, krijg je een voorstel voor een afspraak. Je kunt pijnstillers meekrijgen om de tijd te overbruggen.” De spoedpolikliniek is gevestigd in het ziekenhuis, vlak bij de spoedeisende hulp.

Net als bij de kapper

Wie op de afspraak verschijnt, vermijdt lange wachttijden. Er is gegarandeerd een arts beschikbaar en er is meteen plek voor röntgenfoto's of bloedonderzoek. “Binnen drie kwartier heb je een diagnose en een behandeling gehad, waarna je naar huis kunt,” aldus Gorzeman, de geestelijke vader van het project.

Gorzeman vergelijkt de spoedpoli met een kapperszaak. “Door slim te organiseren en te plannen zijn we veel efficiënter. Terwijl de ene patiënt wordt geknipt, zit de ander onder een droogkap of bij de wasbak. De medewerkers in de kapperszaak benutten hun tijd optimaal, waardoor ze meer mensen kunnen helpen. Op de spoedpoli worden artsen en andere zorgverleners niet weggeroepen voor acutere gevallen.”

De spoedpoli is geschikt voor de vermoedelijke polsbreuk, maar ook voor buikpijn, (brand)wonden of een trombosebeen. “In totaal is er voor ongeveer zes op de tien patiënten van de spoedeisende hulp een plek op de spoedpoli,” zegt Gorzeman. “De rest blijft vanwege de ernst of het risico op acute complicaties aangewezen op de spoedeisende hulppost.”

De pilot in OLVG loopt sinds januari en is een succes; patiënten waarderen het met een 9,3, terwijl de spoedeisende hulp een 7,5 krijgt. Dagelijks komen er dertien patiënten, al is er plek voor twintig. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van negen tot vijf uur.

Uit eenzelfde project onder 1300 patiënten in Dokkum is gebleken dat de spoedpoli een snel en veilig alternatief is voor de eerste hulppost. Er was geen enkele patiënt die gedurende de wachttijd met gillende sirenes naar het ziekenhuis moest, omdat de verwondingen ernstiger waren dan aanvankelijk ingeschat.

Andere ziekenhuizen mogelijk ook interesse

Ook bij het zorgpersoneel en het ziekenhuis slaat de pilot aan. “Dankzij de spoedpoli neemt de druk af op slopende nachtdiensten,” aldus Gorzeman. “Ook kunnen we er anderhalf keer zoveel patiënten behandelen dan op de ‘gewone’ spoedeisende hulp. Maar het primaire doel is dat patiënten sneller klaar en meer tevreden zijn, en de zorgverleners minder druk ervaren.”

Er wordt onderzocht of het project ook in OLVG Oost kan worden opgestart, vertelt Gorzeman. “Ook andere ziekenhuizen, zoals Amsterdam UMC, kijken geïnteresseerd mee. De druk op de SEH in heel Nederland is hoog. Dit kan uitkomst bieden.”

Ook de spoedpost die in mei in het BovenIJ Ziekenhuis in het leven is geroepen kan de druk op de SEH verminderen. Het verschil tussen de spoedpost en de spoedpolikliniek is dat bij die laatste al vaststaat dat de zorg van het ziekenhuispersoneel moet komen. Op de spoedpost kan ook de huisarts uitkomst bieden.

De regio Amsterdam heeft nu zes SEH-posten die 24 uur per dag open zijn: AMC, VUmc, OLVG Oost, OLVG West, BovenIJ en Amstelland. Er is een plan om er op termijn vier over te houden.

In financiële zin biedt de spoedpoli patiënten geen voordeel; de kosten gaan net als bij de spoedeisende hulp van het eigen risico af.