Spoedhulp overbelast, ambulance wijkt uit

Van januari tot en met augustus kondigden de Amsterdamse ziekenhuizen en het Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen in totaal bijna 2800 keer een stop af voor een spoedafdeling. Afgezet tegen die periode vorig jaar is dat een stijging van bijna 40 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Roaz, het samenwerkingsverband van de acute zorg in Noord-Holland en Flevoland.



Andere baan zoeken

Ties Eikendal, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen, maakt zich grote zorgen over de druk op de acute zorg. De aanrijtijden van de ambulances worden minder vaak gehaald, de werkdruk op de spoedposten neemt toe en twee derde van het personeel overweegt ergens anders aan het werk te gaan, somt Eikendal op.



"Als artsen en verpleegkundigen zo hard moeten werken, verliezen ze het plezier in het werk en gaan ze misschien fouten maken. Dan is juist de kwetsbare patiënt de dupe. Het zorgwekkende is dat maatregelen niet lijken te werken," zegt Eikendal.