Spoedeisende zorg onder druk door blowende toeristen

Femke Gresnigt kan ze inmiddels uittekenen, de Engelse en Italiaanse twintigers die zich met ernstige angstklachten melden in OLVG Oost. Ze zijn in de war, denken dat hun hart te snel slaat en vrezen dat ze doodgaan. "Meestal is er niets aan de hand, ze hebben gewoon te veel geblowd," zegt de spoedeisende hulp arts.



De behandeling is simpel: een kalmeringsmiddel en geruststellende woorden. Vaak is het probleem dan binnen een paar uur verholpen.



Soms is het probleem minder simpel. Dan komt de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam in beeld. Als blowende toeristen psychotisch zijn, verliezen ze het contact met de realiteit en kunnen ze een gevaar vormen voor zichzelf of anderen. Dat vereist een crisisopname.



Crisisbedden

"We geven kalmeringsmiddelen," zegt psychiater Jurgen Cornelis. "Als de drugs zijn uitgewerkt, verdwijnt vaak de psychose. Dat is een kwestie van uren of dagen."