Spoedeisende hulp VUmc vanaf volgende week ’s nachts dicht: te weinig personeel

De definitieve sluiting van de acute zorg bij het VUmc staat nu gepland voor mei volgend jaar. Beeld REMKO DE WAAL/ANP

Het zal even wennen zijn voor Amsterdammers. Al sinds de opening van het VUmc in 1966 is er een spoedeisende hulp die 24 uur per dag open is. Maar vanaf 24 juli moet iemand met een ernstige brandwond, hevige buikpijn of een vermoedelijke beenbreuk tussen acht uur ’s avonds en half acht ’s ochtends elders terecht. Mensen die zich op de De Boelelaan in Zuid melden, worden doorverwezen naar de Meibergdreef in Zuidoost. Indien nodig wordt een ambulance ingezet.

“Er is een uitzondering voor mensen die in het VUmc in behandeling zijn,” aldus Kramer. Ook acute hartzorg blijft ’s nachts beschikbaar op de De Boelelaan. In maart werd het traumacentrum voor de zwaarste vorm van acute zorg al overgeheveld van de locatie VUmc naar de locatie AMC. De samenvoeging van zorg houdt verband met de bestuurlijke fusie tussen het AMC en VUmc tot het Amsterdam UMC in 2018.

“We leveren geen acute zorgcapaciteit in, maar concentreren die op de locatie AMC,” zegt Kramer. “Om de beschikbare capaciteit overeind te houden is de nachtelijke sluiting noodzakelijk. Anders krijgen we de roosters niet rond.”

Definitieve sluiting

De nachtelijke sluiting is twee weken geleden in een stroomversnelling gekomen. Verpleegkundigen lieten weten dat ze de kwaliteit van de zorg niet konden waarborgen. “Als er twee doodzieke patiënten op het VUmc liggen en er zou een derde bijkomen, dan lijdt de kwaliteit daaronder, stelden de verpleegkundigen,” aldus Kramer. “Het was al de bedoeling om de acute zorg op de locatie VUmc op termijn te sluiten en alles te concentreren op de locatie AMC, maar niet zo snel.”

De definitieve sluiting van de acute zorg bij het VUmc staat nu gepland voor mei volgend jaar. Kramer sluit echter niet uit dat het eerder wordt, omdat al het personeel al weet dat het een aflopende zaak is. Er is een tekort van tien tot twintig verpleegkundigen en er staan drie vacatures uit voor spoedeisende hulpartsen.

Personeelsprobleem

Amsterdam UMC heeft grote problemen om personeel voor de spoedeisende hulp te behouden. “We leiden zoveel mogelijk op, maar in zelfstandige behandelcentra zijn de werkomstandigheden vaak prettiger. Daar is bijvoorbeeld geen nachtdienst en wordt soms ook beter betaald,” aldus Kramer. “Ook andere ziekenhuizen in Nederland kampen met dat probleem.”

De aanstaande sluiting is besproken met andere ziekenhuizen in de regio, maar ook met de gemeenten en het ministerie van Volksgezondheid. “Er is een protocol voor, en dat is afgewerkt,” aldus Kramer.

In de gemeenteraad maakte JA21 zich in januari al druk over de acute zorg in Amsterdam. De traumazorg na bijvoorbeeld een terroristische aanslag zou beperkt zijn, volgens fractievertegenwoordiger Roland de Jong. Ook stelde De Jong op basis van anonieme bronnen in het ziekenhuis dat de spoedzorg op de locatie VUmc suboptimaal was, vanwege het ontbreken van bepaalde medische specialismen. Het ziekenhuis ontkende dat.

De sluiting versterkt waarschijnlijk bij veel Amsterdammers het gevoel dat de zorg minder toegankelijk wordt, maar in werkelijkheid worden maar weinig patiënten getroffen door de ingreep, aldus Kramer. “Tussen acht uur ’s avonds en acht uur ’s ochtends zien we gemiddeld vijftien patiënten op de spoedeisende hulp van de locatie VUmc.”

Pilot

In OLVG West loopt intussen een pilot die de druk op de acute zorg moet verlichten. Patiënten die nog even op een arts kunnen wachten, krijgen binnen enkele uren een afspraak op de spoedpolikliniek. Dat scheelt meer dan twee uur in de wachtkamer hangen. Die werkwijze kan ook voor andere ziekenhuizen uitkomst bieden. De regio Amsterdam heeft nu vijf SEH-posten die 24 uur per dag open zijn: AMC, OLVG Oost, OLVG West, BovenIJ en Amstelland. Er is een plan om op termijn vier SEH-posten over te houden.