Spoedeisende hulp OLVG weer open

Alle patiënten werden overgebracht naar een andere locatie. Mensen die van plan waren naar de SEH in het OLVG te komen werd geadviseerd zich op een andere locatie te melden. De ambulance had waarschijnlijk een volle benzinetank. Rond 7.00 uur werd het vuur geblust.

De SEH gaat pas weer open na uitvoering onderzoek van het luchtbehandelingssysteem. Dat duurde tot 16.00 uur. Ook de huisartsenpost van het ziekenhuis was gesloten, maar die is 17.00 uur weer open.

Het ziekenhuis vroeg patiënten zondag die van plan waren om naar de SEH te komen zich te melden bij een ander ziekenhuis in de omgeving.

Over de oorzaak van de brand is nog weinig bekend. Volgens het ziekenhuis zijn medewerkers en patiënten geen moment in gevaar geweest.