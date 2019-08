Spoedeisende hulp OLVG ontruimd vanwege explosiegevaar

De Spoedeisende Hulp (SEH) van het OLVG Ziekenhuis in Oost is in de nacht van zaterdag op zondag ontruimd vanwege explosiegevaar. Naast het gebouw was een ambulance, waarin gasflessen lagen, in brand gevlogen.