Spoedeisende hulp OLVG nog steeds gesloten na brand

Alle patiënten zijn overgebracht naar een andere locatie. Mensen die van plan waren naar de SEH in het OLVG te komen wordt geadviseerd zich op een andere locatie te melden. De ambulance had waarschijnlijk een volle benzinetank. Rond 7.00 uur werd het vuur geblust.

De SEH gaat pas weer open als de brandgeur en rook volledig zijn verdwenen. Dat was om 12.00 uur nog niet het geval. Ook de huisartsenpost van het ziekenhuis is inmiddels gesloten door de brand. Dat heeft te maken met het luchtbehandelingssysteem waardoor de lucht niet goed gezuiverd kan worden. Het ziekenhuis meldt dat het voor zowel patiënten als medewerkers te gevaarlijk is om zich te bevinden op de SEH.

Het ziekenhuis vraagt patiënten die van plan zijn om naar de SEH te komen zich te melden bij een ander ziekenhuis in de omgeving. Op de eerste hulp van OLVG in West is het niet veel drukker dan normaal, laat een woordvoerder weten. Ook het VUmc laat weten dat het opvallend rustig is op de eerste hulp.

Over de oorzaak van de brand is nog weinig bekend.