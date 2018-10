Spoedeisende hulp MC Slotervaart per direct gesloten

De zorg gaat door zolang het nog niet duidelijk is wat er met MC Slotervaart gebeurt, heeft bestuursvoorzitter Mariska Tichem zojuist bekend gemaakt. "Een bewindsvoerder kijkt of er investeerders zijn die willen investeren, want alleen op die manier kan het ziekenhuis behouden blijven. Maar in alle eerlijkheid is die kans heel klein."



Ook MC IJsselmeer ziekenhuizen blijft open tot er meer duidelijk is.



"Het is ook niet gelukt financiële situatie om te buigen positieve cijfers," zei Sjoerd de Blok van de MC IJsselmeer ziekenhuizen. "Het is een wijdverspreid gebied, een heel andere dan in Amsterdam. De eisen in de zorg worden steeds strenger er moet meer en beter tegen lagere kosten. Om niveau te houden grote veranderingen noodzakelijk."



Het ziekenhuis in Lelystad wilde zich richten op de oudere patiënt, het afbouwen van het aantal bedden en meer samenwerking met andere ziekenhuizen en de eerstelijn, zei Blok.



Zachte landing

De zorgverzekeraars vonden dat goede plannen, maar achterstalling onderhoud en grote debiteurenlast, deden de deur dicht voor de zorgverzekeraars.



De bestuursvoorzitter gaf aan hevig teleurgesteld te zijn dat de zorgverzekeraars de financiën stoppen. "Ik heb een zachte landing voorgesteld, waarbij we in een aantal maanden zorgvuldig hadden kunnen afbouwen," zegt Tichem. Het is een harde landing geworden. "U kunt zich voorstellen hoe teleursgesteld ik was. We hebben ons er tot diep in de nacht over gebogen heb."



Tichem heeft een oproep gedaan aan alle medewerkers om vooral de patiënt niet de dupe te laten worden. "Ik wil jullie vragen om professioneel te blijven. Zo heb ik jullie ook leren kennen en dat moeten we ook zo voorzetten."