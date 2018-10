Spoeddebat over amateurisme bij Openbare Orde en Veiligheid

Er is sprake van enkele slordigheden en de discipline om zich te houden aan de Amsterdamse regels, valt te verbeteren. Bureau Integriteit

Daarnaast hadden sommige oud-werknemers nog altijd toegang tot de Bunker, een beveiligde crisisruimte in het stadhuis, of tot afgeschermde delen van de interne computerservers. De administratie van wie toegang had tot welke ruimtes, was niet bijgewerkt.



Ambtseed

Ook financieel gezien liepen er dingen verkeerd. Zo werden facturen op de afdeling soms geaccordeerd door dezelfde ambtenaar die de subsidie had verstrekt, terwijl dit eigenlijk verschillende personen moeten zijn (het vier ogen principe).



Daarnaast had tot in 2017 niet elke medewerker een Verklaring omtrent gedrag in het personeelsdossier en had ook niet iedereen op de afdeling de ambtseed afgelegd.



"Concluderend is mijn mening dat er geen grote misstanden zijn aangetroffen in deze steekproef, wel is er sprake van enkele slordigheden (...) en ook valt de discipline om zich te houden aan de Amsterdamse regels, te verbeteren", concludeert Bureau Integriteit. Bovendien was er bij alle interne controles niet genoeg gedacht vanuit het perspectief van de 'kwaadwillende medewerker.'



Vergrootglas

De afdeling Openbare Orde en Veiligheid ligt onder een vergrootglas sinds het vertrek van een medewerker in 2017, die verdacht wordt van valsheid in geschrifte en factuurfraude. Naar aanleiding van het ontslag van deze vrouw zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, die allen waarschuwden voor het gebrek aan interne controle.



De burgemeesters Van Aartsen en Halsema kregen beide de opdracht van de gemeenteraad om de afdeling OOV met prioriteit te verbeteren, nadat wijlen burgemeester Eberhard van der Laan in zijn laatste raadsdebat in september 2017 erkende dat hij er niet bovenop had gezeten.



Spoeddebat

Raadsbreed leeft de vraag of de verbetertrajecten die sindsdien in gang zijn gezet, afdoende zijn om de bovengenoemde problemen op de afdeling te verhelpen. Alleen als burgemeester Halsema daar een ontkennend antwoord op heeft, wacht haar een spannend spoeddebat.



Burgemeester Halsema laat in een reactie op de nieuwe feiten weten dat er gewerkt wordt aan het verbeteren van de situatie op de afdeling. Ook wordt een screening van de medewerkers door de AIVD belangrijker. De burgmeester wil het aantal functies waar een aanvullende procedure of zelfs een AIVD-screening voor nodig is binnenkort gaan uitbreiden.