Spoeddebat in de Stopera: haalt de Weesperknip het tot het einde?

Nog niet eerder in het afgelopen jaar verscheen de oppositie zo als één front in de raad om een wethouder het vuur aan de schenen te leggen. Met een spoeddebat hoopt initiatiefnemer VVD de veelbesproken knip op de Weesperstraat per direct stop te zetten.

En hoewel de kans klein is dat wethouder Melanie van der Horst daaraan toe zal geven, met coalitiepartijen PvdA, D66 en GroenLinks die haar steunen, zal ze stevig de verdediging in moeten. Er zal kritiek klinken op de meetmethoden (waarom pas meten in de laatste twee weken, als de vakanties begonnen zijn?) en er zullen vele voorbeelden genoemd worden van hulpdiensten of kwetsbare Amsterdammers die in de problemen komen door de files op bijvoorbeeld de Kattenburgerstraat.

Maar ook de coalitiepartijen kunnen zich schrap zetten. GroenLinks en PvdA zal ‘ideologische spelletjes’ over de rug van Amsterdammer worden verweten, D66 zal bekritiseerd worden wegens de gevolgen voor ondernemers die met de auto de stad in moeten.

Het debat rond de toekomst van de auto in de stad is door de knip in korte tijd hard gepolariseerd. Daarom maakt het nieuwsgierig naar de stappen die de coalitiepartijen gaan zetten. Zuj de wethouder en de coalitie bereid aanpassingen te doen aan de proef om niet alleen de oppositie, maar ook de kritiek uit de stad tegemoet te komen?