Spoeddebat aanpak radicalisering ten einde, raad blijft vragen houden

Meekijken

PvdA-raadslid Sofyan Mbarki vertelt hoe hij 20 jaar geleden zelf ooit benaderd werd door een jihadistische ronselaar om in het buitenland te gaan vechten.



"Op straat werd ik aangesproken door een meneer die mij vroeg of ik geïnteresseerd was in de heilige strijd. Hij liet mij ook een stapel geld zien en allerlei identiteitsbewijzen. In die tijd waren met name Afghanistan en Pakistan de zogenaamde uitreisgebieden." Hij poeierde hem af. "De man wist niet hoe snel hij weg moest komen."



De PvdA wil vanuit de gemeenteraad de komende tijd over de schouder van Van der Laan meekijken om te zien of de veranderingen in het antiradicaliseringsbeleid ook echt worden uitgevoerd.



"We zullen ons als raad met elkaar moeten focussen op kwaliteit van uitvoering en daar toezicht op houden. Het is cruciaal dat deze afdeling brandschoon wordt en blijft", aldus Mbarki. "Want we moeten gaan rekening houden met nog meer terugkeerders in de komende tijd."