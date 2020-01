Spoedcurcus vogeltellen: ‘Vogels kijken doe je met je oren’

Dit weekend is de Nationale Tuinvogeltelling. Woensdag werd een groep Amsterdammers vast voorbereid tijdens een heuse minicursus. ‘Een kaketoe zal je niet snel tegenkomen.’

Terwijl Ad Bakker (64) zich opwarmt aan een kop koffie, is zijn 61-jarige vrouw Mirjam Verhoev als een stipje aan de horizon te zien op de Amstel. In de behaaglijke, houten kantine van roeivereniging Poseidon in Oost wacht Bakker tot ze klaar is met roeien.

“Onderweg hier naartoe schoot me ineens te binnen dat deze cursus hier vandaag is. Ik ben geïnteresseerd in vogels, maar ik heb me er nog nooit in verdiept. Het helpt ook niet dat ik geen eigen tuin heb.”

Dat maakt niet uit, zegt webdesigner Janneke Vorst (52). “Het mag ook op het balkon, of ­ergens buiten. Je kunt het haast niet verkeerd doen.”

Gisterochtend gaf Vorst, die aangesloten is bij de Vogelwerkgroep Amsterdam, een groepje van zo’n tien Amsterdammers een spoedcursus tuinvogels tellen in verband met de Nationale Tuinvogeltelling die komend weekend weer plaatsvindt. Het is haar vijfde vogeltelling sinds ze gebiologeerd raakte door een pimpelmees op haar balkon in West.

Wat houdt de Vogeltelling in? “Je moet een half uur noteren wat je ziet, en vervolgens je ­data invoeren in de app Tuinvogels.” De Tuinvogeltelling is een initiatief van de Vogel­bescherming, die zo niet alleen burgers enthousiasmeert voor vogels, maar hen ook als wetenschappers gebruikt: goedkoper en sneller.

Beste zanger

Alle waarnemingen komen in een database ­terecht; vergissingen – ‘een kaketoe zal je niet snel tegenkomen’ – worden eruit gefilterd.

Maar je moet dan natuurlijk wel begrijpen wat je waarneemt. Vorst laat plaatjes rondgaan en geluiden horen van de 25 meest voorkomende vogels in Nederland. “Vogels kijken doe je ­eigenlijk met je oren.”

De grote bonte specht? Die maakt een roffel. De spreeuw kan het fluitje van de conducteur goed nadoen. En de merel is de beste zanger.

Shazam voor vogels

Als roeister Verhoev binnenkomt laat ze met trots een app zien die op basis van vogelzang toont met welke vogel je te maken hebt. “Een soort Shazam voor vogels,” refereert ze aan de app waarmee je kunt achterhalen welke muziek je hoort. “Prachtig voor bij het wandelen of kamperen,” zegt ze.

De deelnemers krijgen aan het eind van de cursus een verrekijker en gaan de deur uit, om van onder de Utrechtsebrug vogels te spotten.

De gepensioneerde Mieke Kranstauber (64) doet dit weekend voor het eerst mee. “Ik kijk weleens naar de vogels in mijn tuin, maar nooit een halfuur lang.” Als ze echt van de vogels wil genieten, pakt ze de fiets naar Schellingwoude of Ouderkerk. Vorst: “Het belangrijkste van ­vogels tellen is dat je er blij van wordt.”