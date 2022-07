Spijtoptantenregeling erfpacht wordt niet verder uitgebreid

Makelaarsvereniging Amsterdam kreeg tientallen meldingen van huizenkopers die zich zorgen maken. Beeld KOEN VAN WEEL/ANP

Eerder bleek uit berichtgeving van Het Parool dat door de geplande invoering van de spijtoptantenregeling een groep huizenkopers en verkopers tussen wal en schip vallen.

Dat zit zo. Tot 8 januari 2020 konden Amsterdamse erfpachters tegen gunstiger voorwaarden overstappen naar het eeuwigdurende erfpachtstelsel. Met de geplande spijtoptantenregeling maken erfpachters die geen aanvraag deden of dit na 8 januari 2020 deden nog één keer aanspraak op de gunstiger voorwaarden. De planning is om de gunstige regeling vanaf oktober in te laten gaan, tot september ligt het open voor inspraak.

Er is een groep huizenkopers die daarmee in een vreemde situatie komt. Als de verkoper van het huis namelijk kans maakt op de gunstiger spijtoptantenregeling dan kan alleen de verkoper een aanvraag doen, en dat kan dus pas vanaf oktober. Iemand die het huis voor invoering van de regeling geleverd krijgt, maakt geen aanspraak. Als het lukt de verkoop te rekken tot oktober en de verkoper doet dan een aanvraag, dan valt de nieuwe koper wél onder de spijtoptantenregeling.

Tienduizenden euro’s verschil

Een paar maanden verschil kan financieel tienduizenden euro’s schelen. Dat komt omdat het te betalen erfpachtbedrag gekoppeld is aan de WOZ-waarde van het huis, en die is bijna overal flink gestegen. De spijtoptantenregeling gebruikt een WOZ-waarde uit 2014 of 2015, dat fors lager ligt. Makelaarsvereniging Amsterdam kreeg tientallen meldingen van huizenkopers die zich zorgen maken.

CDA-raadslid Diederik Boomsma vroeg in de gemeenteraad de wethouder dan ook ‘de simpelste oplossing’ te kiezen, namelijk door alle erfpachters, ook de 54.500 die nog niet zijn overgestapt, onder de gunstiger voorwaarden van de spijtoptantenregeling te laten vallen. “U zei ruimhartig te willen zijn. Zeg gewoon dat iedereen vanaf nu onder deze voorwaarden valt, dan is het probleem opgelost.” Hij kreeg bijval van onder meer VVD en JA21.

Wethouder Van Dantzig (Grond) ging daar niet in mee, al erkende hij dat het voor ‘een aantal mensen vervelend uit kan pakken’. Maar: “Mensen zijn na het verlopen van 8 januari 2020 bewust een transactie aangegaan, dus zij wisten dat de gunstiger tarieven niet meer golden.” Daarnaast vindt hij dat hij de afgelopen weken verzachtende maatregelen heeft genomen: “Iedereen krijgt 35 procent korting bij overstap, óók de mensen die nu een huis met erfpachtgrond kopen of zijn overgestapt na 2020 met een lager kortingstarief.”

Wal en schip

Voor de groep woningkopers die nu tussen wal en schip vallen omdat ze middenin een transactie zitten, wil Van Dantzig nu geen uitzondering maken. “Dat zou ook gek zijn,” zei hij tegen VVD-raadslid Nijssen, “op verzoek van de raad organiseren wij altijd participatie voor we een wijziging doen in het erfpachtstelsel. En dan zou ik nu opeens iets doen zonder een inspraaktraject te organiseren?”

In 2018 werd een nieuw erfpachtstelsel opgetuigd, waarbij huizenbezitters die op grond van de gemeente wonen, nog maar één keer een bedrag moesten betalen zodra ze overstapten. Daarmee moesten de problemen uit het oude stelsel, waar na 50 of 75 jaar een nieuw tijdvak begon en daarmee de erfpachtkosten vaak gigantisch stegen, worden opgelost. Tot 8 januari 2020 werden erfpachters met gunstiger voorwaarden verleid de overstap te maken. 85 procent van de erfpachters heeft voor het verlopen van die termijn een aanvraag gedaan.