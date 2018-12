Spijtoptant 'Ndrangheta woonde lang in Amstelveen

Dat laat de Fiod weten na berichtgeving van de Telegraaf. "Hij heeft voornamelijk inzicht gegeven in de werkwijze van de organisatie en in de familiebanden," zegt een woordvoerder. "Hij heeft de methodes van witwassen en drugssmokkel uitgelegd. Ook kon hij namen noemen en herkende hij mensen van foto's."



Donderdag werden tijdens een actie tegen de maffiaclan uit Calabrië in verscheidene landen 84 mensen aangehouden. In Nederland werden vijf personen aangehouden.



In het onderzoek Pollino speelde de regio Amsterdam een bijrol. Dat was anders in eerdere onderzoeken naar de 'Ndrangheta. Zo bleek de Calabrese maffia-organisatie tentakels te hebben in de bloemenveiling van Aalsmeer. Die tak werd in september 2015 opgerold in een onderzoek waarin in Italië en Nederland tientallen arrestaties werden verricht.



