Spijtoptant Nabil B. leverde 1500 bladzijden aan verklaringen

Politie is aanwezig aan de Tt. Melissaweg in Amsterdam-Noord waar Reduan B., de broer van de kroongetuige Nabil B. die verklaringen heeft afgelegd, is doodgeschoten. Beeld Koen van Weel/ANP

De voortvluchtige Ridouan Taghi (41) en Saïd Razzouki (47) worden in elk geval aangeklaagd voor het aanjagen van vijf voltooide liquidaties, drie moordpogingen en de voorbereidingen voor drie nooit uitgevoerde moordplannen.

Het gaat om de liquidaties van spyshopmedewerker Ronald Bakker (Huizen, 9 september 2015); crimineel Samir Erraghib (IJsselstein, 17 april 2016); crimineel Ranko Scekic (Utrecht, 22 juni 2016), misdaadblogger Martin Kok (Laren, 8 december 2016) en de onschuldige Hakim Changachi (Utrecht, 12 januari 2017). Daarbij wordt het uitzetten van een aantal andere moordplannen opgeteld.

Het lijstje kan nog worden uitgebreid, zeiden de drie officieren van justitie in de veelvoudige liquidatiezaak 26Marengo vanochtend op een inleidende zitting in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. Voor de meeste moorden en moordplannen waarvan Taghi wordt beschuldigd, zal ook Saïd Razzouki worden aangeklaagd.

PGP’s en B.

Het bewijs komt voornamelijk uit veel ontsleutelde PGP-berichten, waarin de verdachten in straattaal maar glashelder en openlijk over de liquidaties spreken, én uit de 1500 bladzijden aan verklaringen van kroongetuige Nabil B. Die heeft uitvoerig geschetst hoe de door Taghi geleide organisatie in elkaar zat – met aparte lijnen naar ‘heads’ (schutters), ‘spotters’ (observanten), ‘riders’ (chauffeurs), leveranciers van automatische wapens (‘een ratelslang’, in Taghi-jargon), handvuurwapens en auto’s.

De spijtoptant heeft gesproken over corrupte contacten van de groep, onder wie een inmiddels geschorste Utrechtse agent en een ex-vriendin van Nabil B.’s oudste broer, die in Amsterdam voor een parkeerbeheerder werkte.

In plaats van de 24 jaar die het Openbaar Ministerie eigenlijk redelijk zou vinden voor B.’s rol bij de moorden en moordplannen waarvoor hij wordt vervolgd, wordt nu de helft tegen hem geëist.

Cruciale rollen

Mao R. (44) en Saïd Razzouki (47) waren volgens de kroongetuige ‘de rechter- en linkerhand van Taghi’. Hoewel ze al ruim een jaar intensief worden gezocht, zijn Taghi en Razzouki nog altijd voortvluchtig.

Vanmorgen waren elf van de inmiddels zestien verdachten in de rechtszaal aanwezig. Nabil B. was er ook. Vermomd met een pruik en geschminkt in de afgeschermde getuigencabine. De verdachten speelden volgens het Openbaar Ministerie verschillende, maar vaak cruciale rollen. De megastrafzaak over de aanslagenreeks begint met de verklaringen die de Utrechtse crimineel Ebrahim B. (49) tegenover de politie heeft afgelegd.

Taghi en zijn groep openden de jacht op de ‘verrader’. Toen die onvindbaar bleek, richtte de moordploeg zich op zijn vrienden, onder wie ‘de Chino’s’ (twee broers) en Ranko Scekic. De Chino’s waren onvindbaar, Scekic werd na twee mislukte pogingen in juni 2016 in Utrecht geliquideerd. Taghi was blij met de moord op ‘die Joego’, ‘die hond’.

Waar praten met de politie de voornaamste reden was voor de meeste liquidaties die nu een rol spelen, hadden sommige aanslagen of moordplannen ook nog een andere achtergrond.

Zo moest crimineel Abdelkarim A. ‘Abs’ worden vermoord omdat hij in het verleden 200 kilo hasj van de groep had gekregen om die te verkopen. Die partij was verdwenen, en ‘Abs’ werd verantwoordelijk gehouden. Hij wilde op 11 oktober 2016 parkeren bij zijn huis, maar zag een zwart geklede man met een bivakmuts en een automatisch wapen staan, die dat wapen op hem richtte. Hij gaf gas, waardoor de schutter moest wegspringen. A. reed hard weg en ramde een auto die de weg blokkeerde. Door de schade die zijn auto daarbij opliep, strandde hij. Hij wilde niet zeggen wie hij voor de kennelijke moordpoging verantwoordelijk houdt.

Eerst als getuige verhoord

Spyshopmedewerker Ronald Bakker moest dood omdat hij er van werd verdacht dat hij de politie informatie had gegeven die rechercheurs bij hem waren komen vorderen.

De rechtbank heeft woensdag, donderdag en vrijdag ingeruimd voor inleidende zittingen. Het is de bedoeling dat kroongetuige Nabil B. voor het eerst in het openbaar wordt verhoord – eerst als getuige en niet als verdachte.