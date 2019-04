Spijtoptant Italiaanse maffia klapt uit de school

Een gedrongen man met de naam 'Poter' zorgt voor de verdeling van de coke. Hij verstrekt partijen van 200 kilo aan verschillende groepen, waaronder Nederlanders, Albanezen en Turken en de Italiaanse maffia. Vervolgens verspreiden ze de drugs door Europa. "Er waren dagen dat er drie à vier auto's per dag, elk met 20 kilo, naar Italië reden."



De cocaïnehandelaren maken gebruik van appartementen in Amsterdam en Amstelveen, die worden verhuurd door twee Colombiaanse zussen, vertelt T. "De cocaïne werd opgeslagen in de appartementen van de Colombiaanse groep in Amsterdam. Eén persoon hield steeds de wacht. Hier haalden mensen ladingen van 20 kilogram en kwamen terug met tassen vol geld."



Bijnamen

In een wereld waarin het wemelt van de bijnamen, zijn de verklaringen van T. goud waard voor de politie. De Amsterdamse rechercheurs met codenamen T-027 en T-110 luisteren aandachtig. Ze houden hem foto's voor. Hij herkent de personen erop vrijwel allemaal. "Ja, dat is Jerry, een Surinaamse Nederlander. Hij spreekt Italiaans met een Calabrees accent." Of: "Dat is Max. Hij is verantwoordelijk voor de transporten naar Italië." En: "De Chemicus. Hij heet zo, omdat hij wist hoe je cocaïne moest versnijden."



Een andere schimmige figuur is 'Federer', de grote baas die vanuit Zuid-Amerika de Colom­biaanse coke verstuurt. De monsterpartijen ­komen bijvoorbeeld binnen in uitgeholde houten balken, die worden verstuurd door Unique Timbers, een bedrijf uit Guyana. Een partij van 2500 kilo wordt in maart 2018 onderschept in de Rotterdamse haven. Maar er zijn ook andere smokkelroutes, die gebruik maken van KLM-postzakken bijvoorbeeld.



Het verhaal van Giuseppe T. klinkt als een handleiding van de internationale cocaïnehandel. Hij legt uit hoe drugsroutes lopen, hoe geld over de grens wordt gesmokkeld, maar ook hoe drugsgelden geïnvesteerd worden. Volgens de spijtoptant investeert de maffia volop in Nederland en Duitsland, zoals in ijssalons en restaurants. "Want in die landen is het veel makkelijker om te investeren met contant geld."