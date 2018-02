Speler van WV-HEDW knock-out geslagen op veld

Het eerste elftal van WV speelde uit bij HVC toen een speler van de Amersfoortse club na 88 minuten rood kreeg wegens natrappen.



Volgens WV-voorzitter Ronald Nijsen ging deze daarop dusdanig door het lint dat een omvangrijke knokpartij tussen beide elftallen ontstond. Ook toeschouwers van de thuisploeg mengden zich in dat gevecht.



Buiten bewustzijn

Vier spelers van WV-HEDW kregen rake klappen en schoppen. Eén van hen zelfs zo hard dat hij op het veld buiten bewustzijn raakte. Hij lijkt daar overigens geen ernstig blijvende schade aan over te hebben gehouden, maar moet nog wel naar een arts voor controle.



De schoppen die hij kreeg kwamen ook nog op het moment dat hij al op de grond lag, zegt Nijsen.



De andere spelers hebben volgens hun voorzitter blauwe plekken en schrammen opgelopen. "De schade is voor zover we er nu zicht op hebben vooral mentaal." De politie moest er aan te pas komen om beide partijen uit elkaar te houden.



Spelers en toeschouwer

De bewusteloos geslagen speler van WV-HEDW en zijn drie teamgenoten hebben zondag direct aangifte gedaan bij de politie in Amersfoort, bevestigt een woordvoerder daar.



Er zijn drie verdachten aangehouden: twee spelers van HVC en een toeschouwer. Het drietal heeft zich overigens zelf gemeld. De zaak is in onderzoek.



Tuchtcommissie

Voetbalbond KNVB heeft een tuchtcommissie die bij dergelijk hevig geweld op voetbalvelden straffen uitdeelt. Vooruitlopend op die straf heeft HVC Amersfoort de betrokken spelers al voor een jaar geschorst.