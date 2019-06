Speelweides Amsterdamse Bos gesloten door eikenprocessierups

Eikenprocessierupsen. Beeld Shutterstock

Het Groot en Klein Kinderbad, de Speeleilanden, het Kabouterpad en de Zonneweide zijn voorlopig gesloten in het bos. ‘Het grote aantal nesten van de eikenprocessierups veroorzaakt helaas te veel overlast,’ schrijft de gemeente, die niet uitsluit dat er meer plekken gesloten zullen worden, op haar website.

De rupsen, die vooral in eiken zitten, geven brandharen af die jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen en/of luchtwegen kunnen veroorzaken. Ook dieren kunnen hinder ondervinden van de rups. Mocht je last krijgen, dan kan heet douchen, de huid strippen met plakband of insmeren met een verkoelende zalf helpen.

De gemeente markeert locaties van nesten met een rood-wit lint. Ook plaatst de gemeente borden bij de ingangen van parken of bossen waar de eikenprocessierups voorkomt. Het wordt afgeraden om in deze parken of bossen in de buurt van bomen te gaan zitten.

Enorme jeuk

De eikenprocessierups is een larve van een nachtvlinder. De minuscule brandende haartjes van het insect kunnen onder meer zorgen voor enorme jeuk. Door het warme weer van vorig jaar zijn er meer nesten aanwezig dan normaal. En de harde wind van begin deze maand heeft ervoor gezorgd dat de rupsen meer verspreid zijn dan anders.

Om de eikenprocessierups te bestrijden gaat de gemeente de komende tijd de eiken bespuiten met een biologisch bestrijdingsmiddel. ‘Daarbij worden natuurlijke vijanden van de rups machinaal in de boom aangebracht.’