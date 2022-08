Speeltuinvereniging De Waag ontvangt jubileumpenning

Buurt- en Speeltuinvereniging De Waag heeft zojuist de Jubileumpenning gekregen ter ere van hun 100-jarig bestaan. Beeld Gemeente Amsterdam

De speeltuinvereniging werd in augustus 1922 opgericht en had haar eerste clubgebouw in de Bloedstraat op de Nieuwmarkt. De vereniging bestaat uit het bestuur en een grote groep vrijwilligers die samen verschillende activiteiten organiseren.

Bij de vereniging worden er creatieve workshops voor kinderen georganiseerd, is er een speciale vakantieprogrammering voor kinderen, zijn er wekelijks sportlessen voor volwassenen en wordt er elke woensdagmiddag een lunch bereid waar jong en oud samen eet. Ook worden er jaarlijks activiteiten georganiseerd rondom feestdagen.

De Jubileumpenning werd uitgereikt tijdens de jubileumviering. De penning is voor bedrijven, instellingen, stichtingen en verenigingen, die sinds de oprichting zijn gevestigd in Amsterdam en die 50 jaar (of in een veelvoud van 10 jaar daarboven) bestaan.