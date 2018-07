Speelparadijs TunFun heropent op 1 augustus

Dat laat de nieuwe eigenaar, investeringsbedrijf Nedstede, weten in een persbericht.



Eind april moest het speelpark per direct de deuren sluiten vanwege brandgevaar. Uit een risicoanalyse van de brandweer bleek onder meer dat als er brand zou zijn uitgebroken dat tien levens had kunnen kosten, met name van kinderen.



Na enige onduidelijkheid nam vastgoedbeheerder Nedstede Tunfun begin juni over van Edward van der Marel en beloofde het speelparadijs zo snel mogelijk weer te openen. Op 1 augustus is het zo ver.



Technisch onderhoud

Volgens Nedstede zijn de speeltoestellen 'grondig nagekeken, schoongemaakt en waar nodig is technisch onderhoud uitgevoerd. Ook is geïnvesteerd in de overall veiligheid van de locatie en klanten kunnen nu cashless betalen.'



Michael van de Kuit van Nedstede wil TunFun komende tijd verder ontwikkelen. 'Onze eerste prioriteit lag bij het veilig weer open kunnen stellen van TunFun. Maar we zijn al bezig met de planvorming voor een nieuwe horecavoorziening.'