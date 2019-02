Speekseltest laat drugsgebruiker in verkeer flink boeten

Sinds anderhalf jaar wordt er streng gecontroleerd op drugsgebruik in het verkeer door middel van de speekseltest. Wie na het roken van cannabis of het gebruik van een partydrug achter het stuur kruipt en wordt gesnapt, zit goed in de problemen. Als uit de aanvullende bloedtest blijkt dat er inderdaad te veel drugs is gebruikt, volgt er een boete of tijdelijke ontzegging van de rijbevoegdheid.



Daarnaast is de afspraak dat de politie ook het rijbewijs invordert en naar het Centraal Bureau Rijvaardigheid stuurt waar vervolgens uit een aanvullend onderzoek moet blijken of het drugsgebruik zo ernstig is dat het rijbewijs wordt vernietigd. Onderdeel van dat onderzoek is een gesprek met een psychiater om de afhankelijkheid van drugs te bepalen. Ook bloed en urine worden onderzocht.